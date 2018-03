Kroatialainen Rimac näytti suomalaisille, miten se olisi pitänyt tehdä

Joitakin vuosia sitten suomalainen Toroidion Oy ja kroatialainen Rimac Automobili näyttivät olevan samoilla apajilla. Molemmat sanoivat kehittelevänsä täyssähköistä superautoa ja mullistavaa sähkömoottoriteknologiaa. Molempien yhtiöiden edustajat puhuivat suuria ja esittelivät puolivalmiita konseptiautoja, mutta autojen tekniset faktat pidettiin piilossa.

Sen jälkeen yhtiöiden polut ovat menneet eri suuntiin. Tai ilmeisesti ovat menneet, sillä Toroidion on hiljaa.

Rimac sen sijaan on näyttävästi esillä New Yorkin kansainvälisessä autonäyttelyssä, joka avautuu yleisölle pitkäperjantaina. Näyttelyosaston tähtenä on Rimac C_Two, joka on mallinimensä mukaisesti yhtiön toinen automalli.

– C_Two on käytännössä myyty loppuun. Myynti alkoi kolmisen viikkoa sitten, mutta 150 kappaleen valmistuserästä on myymättä enää puolenkymmentä autoa, kertoi Rimacin myyntijohtaja Kreso Coric.

Rimac C_Twon sähkömoottori tuottaa 1 888 hevosvoimaa ja 2 300 newtonmetrin väännön. Auto kiihtyy nollasta sataan 1,97 sekunnissa ja sen myyntihinta EU-alueella on 1,7 miljoonaa euroa (ilman veroja).

Toimintasäteeksi täydellä akulla luvataan noin 650 kilometriä.

Rimac Automobilin palveluksessa on 400 työntekijää, joten yhtiö on kasvanut nopeasti nyrkkipajasta vakavasti otettavaksi autonvalmistajaksi.

– Tarvitsemme pian lisää työntekijöitä, sillä seuraavan tuotteen kehittelyssä olemme jo hyvällä tiellä, Coric totesi.