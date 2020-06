"Kuin lentävä matto" – Citroën lupaa uutuudelleen ylärekisterin matkustusmukavuuden

Citroën on julkistanut uudet viistoperäiset C4:n ja ë-C4:n.

Täyssähköinen ë-C4 on viides Citroënin tänä vuonna esittelemä sähköistetty uutuus. Aiemmin ovat tulleet C5 Aircross -hybridi sekä täyssähköiset Ami, ë-Jumpy ja ë-SpaceTourer.

C4 tulee täyssähköisen lisäksi bensiini- ja dieselmoottoreilla. Bensiinimoottoreiden tehot ovat 100–155 hevosvoimaa ja dieseleiden 110–130 hevosvoimaa.

Sähköiselle ë-C4:lle luvataan 350 kilometrin toimintamatka. Moottori tarjoaa 136 hevosvoiman tehon, 260 newtonmetrin väännön ja 9,7 sekunnin kiihtyvyyden nollasta sataseen. Huippunopeus on 150 km/h. Akun kapasiteetti on 50 kilowattituntia. Autossa on Brake-toiminto, joka tehostaa jarrutusenergian talteenottoa ilman jarrupolkimen käyttöä.

Pikalatauksella (100 kW) akku lataa 10 kilometriä toimintamatkaa minuutissa, ja 80 prosentin latausaste saavutetaan 30 minuutissa. Wall Box (32 A) lataa akun 11 kW:n kolmivaiheisella laturilla 5 tunnissa. Kotipistokkeesta akku latautuu täyteen noin 15 tunnissa.

Kaartuva takaikkuna, pystysuora luukku ja takaspoileri ovat Citroënin mukaan saaneet inspiraationsa C4 Coupén vuosimallin 2004 muotoilusta. Kuva: Citroën

Sähköversion akulle Citroën antaa 8 vuoden / 160 000 kilometrin takuun.

Citroën ylisti julkistuksen yhteydessä häpeilemättä tulevien C4:n ja ë-C4:n ajomukavuutta. Citroënin mukaan Progressive Hydraulic Cushions -iskunvaimennus tarjoaa tunteen, joka on kuin liikkuisi “lentävällä matolla”.

Valmistajan mukaan pitkä akseliväli (2 670 millimetriä) mahdollistaa yhden tämän autoluokan suurimmasta sisätiloista. Tavaratilan tilavuus on 380–406 litraa.

Ensimmäiset uudet Citroën C4:t luovutetaan asiakkaille vuodenvaihteessa.