Ladattava Mini tulee voittajana katupölyn ja Donald Trumpin tviittien keskeltä – kävimme koeajolla

Ladattavat hybridit ovat kuin keväinen katupöly, eduskuntavaalien ehdokkaat ja Donald Trumpin tviitit. Niihin kaikkiin on alkanut viime aikoina törmätä vähän kaikkialla.

Vaikka pistokehybridejä on putkahdellut lähes jokaiselta valmistajalta ja lähes jokaiseen autoluokkaan, Mini Countryman Cooper SE All4 on joukossa persoonallinen poikkeus. Siis täsmälleen niin kuin Mini on aina halunnut olla: massasta selkeästi erottuva.

Hyväntuulisten Mini-muotojen lisäksi auton etuja ovat taloudellisuus, suorituskyky, neliveto ja sisätilat.

Neliveto on luotu ilman auton alla kulkevaa nivelakselia. Etupyöriä käskee 1,5-litrainen kolmipyttyinen bensiiniturbo, takapyöriä puolestaan sähkömoottori.

Minissä on kolme ajotilaa, joilla auton voi valjastaa joko hybridiksi, pelkällä sähköllä toimivaksi tai säästää ladattujen akkujen virtaa tuonnempaa pakokaasutonta ajoa varten.

Hybridikäytössä vaihtelua bensiini- ja sähkömoottorien välillä ei huomaa. Automaattivaihteistokin pelaa hienosti.

Meno on kaiken kaikkiaan kuin tuulahdus tulevasta: äänettömyydestä ja pehmeästä voimakkuudesta ei voi olla nauttimatta.

Latausjohto löytyy tavaratilassa olevasta laukusta, jonka saa kiinni kuormansidontalenkkiin ajon ajaksi. Ladattaessa johto tyrkätään etulokasuojassa olevaan pistokkeeseen.

Valmistaja kertoo toimintamatkaksi pelkällä sähköllä maksimissaan 40 kilometriä. Kokeilimme sähköajoa lataamalla akut pistorasiasta melkein täyteen: 80 prosentin varaustilassa ajotietokone lupaili 25 kilometrin toimintasädettä, mikä myös toteutui.

Sähkökiihdytyksillä pysyy normaalin liikenteen rytmissä, eikä 100 km/h maantienopeudenkaan ylläpitäminen tuota vaikeuksia. Moottoritienopeuksissa sähkömoottori kuitenkin luovuttaa vastuun polttomoottorille, mikä samalla vaikeuttaa ohituksia – etenkin kun auto on melko painava.

Ilmoitettu yhdistetty kulutus 3,1 litraa sadalla on teoreettinen luku. Jos taival on lähinnä maantieajoa, kulutus on huomattavasti korkeampi. Jos taas mennään lyhyttä pätkäajoa ja töissä/kotona on latausmahdollisuus, bensiiniä ei välttämättä kulu lainkaan.

Latausaika tyhjästä täyteen vaihtelee reilusta kahdesta kahdeksaan tuntiin riippuen lataustavasta.

Sähkömoottori lymyää tavaratilan alla, ja akkupaketti on sijoitettu sen eteen takaistuimen alle. Takapenkki on korkealla, mutta niin on kattokin, pääntilaa riittää takana jopa 190-senttiselle istujalle.

Hyvin muotoillut istuimet tarjoavat väsyttämättömän tuen pitkillekin taipaleille.

Tavaratila on 45 litraa perusmallia pienempi, mutta 405-litraisena riittävän tilava. Sähköhärpäkkeiden vaatiman tilan vuoksi myös bensatankin koko on kutistunut 15 litraa perus-Countrymaniin verrattuna.

Mutkatiellä Countrymanin ohjaus tuntuu keskialueella maukkaalta, mutta lisää käännettäessä tuntoa voisi olla enemmän. Lisäksi ratin liian paksut puolat haittaavat oikeaoppista otetta. Ajettavuus on silti katumaasturien joukossa hyvinkin sporttista.

Urheilullinen alustan viritys tuntuu pienenä nypytyksenä sekä napakkuutena kuopissa, mutta kohtuullisen mukavuuden säilyttäen. Matkustamoon ei kuulu häiritsevästi ääniä.

Kaupungissa kompaktit ulkomitat ja korkea istuma-asento luovat näppäryyden.

Mini Countryman Cooper SE All4 ei ole halpa. Kaikissa Minin malleissa kuitenkin maksetaan lisää imagosta, eikä se ole merkin myyntiä koskaan nakertanut.

Malliston hinnat alkavat 40 347 eurosta.

Jyväskylässä Minit myy Veljekset Laakkonen Oy.