Laukaalainen Heimo toi hienosti entisöidyn Volgansa museotarkastukseen Jyväskylän Seppälässä – katso video

Yli 30 vuotta vanhojen autojen museotarkastustilaisuus oli tänään Meidän Katsastuksen tiloissa Seppälässä. Keski-Suomen Mobilistien edustajat antoivat tarkastuksen lisäksi vinkkejä autojen kunnostajille.

Pihamaalla oli historian havinaa, kun vanhojen autojen omistajat odottelivat tarkastusta tai olivat muuten vain lähteneet kruisailemaan. Rivistössä oli muun muassa Lada, Moskovits, 450 Mercedes-Benz, Ford Consul, Camaro, Renault, Ford Mustang, Morris ja monta muuta vanhaa kulkupeliä.

Laukaalaisen Heimo Liimataisen hienosti entisöity musta vuoden 1969 Volga oli tarkastukseen menossa.

– Vähän jännittää miten tässä käy. Pari vuotta tämä on minulla ollut ja jos olisin tiennyt kuinka kova homma tämän kunnostaminen on, en olisi ostanut koko autoa. Kojelauta ja penkit olivat Ladasta, vaihteisto oli Popedan vanha. Kaikki revittiin irti ja alkuperäistä osaa tilalle. No nyt olen kyllä autoon tyytyväinen, Liimatainen sanoi.

Tarkastuksen jälkeen ajoneuvot voi museokatsastaa.

Katso video yli 30-vuotta vanhojen autojen museotarkastuksesta.