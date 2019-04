Lehti: Vanheneva sähköauto voi olla hintapommi omistajalle

Kun sähköautojen korkeajänniteakustot on uusittava, on niiden hintahaitari laaja. Taloustaito-lehti kertoi 4/19-numerossaan, että täyssähköauto Hyundai Kona Electricin 64 kWh:n akusto maksaa 33 650 euroa. Volkswagen e-Golfin akuston hinta on noin 28 000 euroa. BMW i3:n akut maksavat noin 10 000 euroa ja Nissan Leafin akuston uusiminen maksaa noin 8 600 euroa.

Pistokehybridien akkujen hinnat ovat noin 7 000–10 000 euroa. Volvon kymmenen kilowattitunnin akku maksaa 9 900 euroa. Toyota Priuksen 8,8 kWh:n akusta saa pulittaa 7 400 euroa.

Itselataavien hybridien akut ovat kapasiteetiltaan vain 1–2 kWh:n luokkaa ja silloin hinnatkin ovat halvempia. Hyundai Ioniq HEV:n akusto maksaa noin 3 000 euroa.

Ongelmana käytetyn täyssähköauton tai hybridin ostajalle on se, ettei kukaan oikein tiedä akkujen kestoa. Hyundai lupaa akustolle kahdeksan vuoden takuun, Volvo viiden vuoden ja Tesla kahdeksan vuoden takuun.

Autonvalmistajat ovat ratkaisseet osan ongelmasta valmistamalla akuston moduuleista, jolloin pelkästään yhden moduulin vaihtaminen on mahdollista. Uudessa BMW i3 -sähköautossa moduuleita on kahdeksan ja yhden hinta on noin 1 300 euroa. Samantyyppinen ratkaisu on Audin e-tronissa.

Auton arvo laskee vuosittain. Noin kahdeksan vuotta vanhan sähköauton hinnat alkavat noin 13 000 eurosta. Aikanaan koko akusto tulee vaihtokuntoon ja omistaja saa miettiä pitkään mitä tehdä, jos uusi akusto maksaa jopa 30 000 euroa.

Ostaisitko kymmenen vuotta vanhan täyssähköauton?, akkuasijantuntija Mika Jaskio Jyväskylän Akkuneliöstä.

– En missään tapauksessa. Litium-akustojen käyttöikä on noin kymmenen vuotta. Mitä järkeä on maksaa 10000 euroa autosta, johon kohta pitää vaihtaa esimerkiksi 20 000 euroa maksava akusto. Toinen ongelma ovat itse akut, joiden keräämistä ja käsittelyä on mietitty liian vähän, sanoo Jaskio.