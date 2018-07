Loistava vaihtoauto

Volvo 360 GL 2,0 on ollut samalla omistajalla 30-vuotta. Rakkaudella pidetty helmi löytyi Jyväskyläläisestä Pavax käytettyjen autojen kaupasta.

Vuosimallia 1987 oleva auto on erittäin hyväkuntoinen. Sisustus on siisti ja ehjä. Talvisin autolla ei ole ajettu ollenkaan. Maalipinta on säilynyt kirkkaana ja kielii tallisäilytyksestä.

Volvo on hyvin hoidettuna ja huollettuna kestänyt vuosien käytön ryhdikkäästi. Auto on jo löytänyt uuden omistajan.

Katso koeajovideo hyvin pidetystä Volvosta.