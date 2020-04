Luja menestyjä – japanilaismaasturi ylitti myynnissä 10 miljoonan haamurajan

Vuonna 1995 Keskisuomalaisessa julkaistiin uutinen, jossa kerrottiin muun muassa seuraavaa:

"Toyota on aloittanut uuden citymaasturin RAV4:n tuonnin Suomeen. Vapaa-ajan käyttöön tarkoitetun kaupunkimaasturin moottori on Carinasta ja Camrystä tuttu 2-litrainen (129 hv). Vääntöä on 175 newtonmetriä ja kiihdytys 0–100 km/h vie vain 10,4 sekuntia."

Jo vuosi ennen Suomen-tuonnin aloittamista RAV4:n myynti oli käynnistynyt Toyotan kotikonnuilla Japanissa. Ensimmäisenä tuotantovuotenaan RAV4 myi 53 000 kappaletta. Sen jälkeiset vuoden ovat olleet RAV4:lle hurjaa menestystä, sillä Toyota kertoo mallin myynnin nyt ylittäneen 10 miljoonan rajan.

Saavutus on merkittävä, sillä autoteollisuuden historiassa vain 24 mallia on aiemmin ylittänyt kymmenen miljoonan rajan. Listan kärjessä on Toyota Corolla noin 44 miljoonan kappaleen myynnillä.

Toyota RAV4 noussee myyntitilastossa vielä reilusti, sillä mallin paras myyntivuosi oli viime vuonna (965 000 yksilöä). Tänä vuonna ei koronaviruksen vuoksi uhkailla autoalan ennätyksiä.

RAV4 on myös yksi suomalaisten suosikkiautoista. Viime vuonna sitä myytiin 1 933 yksilöä, mikä teki japanilaismaasturista vuoden 14. myydyimmän automallin.