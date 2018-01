Lukijakysymys: Nakertavatko led-valot autoilun turvallisuutta?

Vuoden ensimmäisen lukijakysymyksen esittäjä kertoo pahoittaneensa mielensä autojen valojen vuoksi:

"Viime viikkojen lumipöpperössä autojen valot eivät välillä näkyneet lainkaan, ja ainakin me ikänäkömme kanssa kamppailevat iäkkäämmät kuljettajat tunnemme olomme jopa turvattomaksi. Naapuri väitti, että uudet led-valot eivät lämpene ja siten lumi/jää ei sula valojen päältä kuten ennen vanhaan. Onko se tosiaan näin?

Voivatko led-valot joissakin oloissa olla syynä valotehon heikkenemiseen, huoltopäällikkö Marko Nygren O.K.Auto Oy:stä?

– Kysyjä on oikeassa siinä, että led-valot eivät säteile lämpöä. Jos sää on nollan kieppeissä, tietä on suolattu ja kosteaa lunta satelee, led-valot saattavat muuttua lian ja pakkautuvan lumen vuoksi heikkotehoisiksi ajon aikana.

Nygren kuitenkin muistuttaa, että kaiken kaikkiaan ledit ovat mainio keksintö autoteollisuudellekin.

– Meillä pohjoisissa ilmasto-oloissa hyvä uudistus saattaa toki joskus sisältää pieniä epäkohtia, kuten kysyjän kuvailemina lumipöpperoisinä päivinä.

– Led-valoissa on kuitenkin paljon enemmän plussia kuin miinuksia. Valoteho on suurempi ja virrankulutus pienempi kuin henkilöautojen aiemmissa valonlähteissä, lisäksi ledit kestävät kauan. Ledit ovat ilman muuta tulleet autoihin jäädäkseen, sanoo Nygren.

Autonvalmistajat rakastavat led-valoja myös siksi, että niiden avulla on saatu uusia mahdollisuuksia autojen muotoiluun.