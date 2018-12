Lukijakysymys: Saako Jaitsun luo ajaa sekarengastetulla autolla?

Hurraa. Autotoimitukseen tulee usein – kiitos siitä! – lukijakysymyksiä. Harvoin kuitenkin näin veikeitä.

"Hei autotoimituksen setä! Minulla on 13 vuotta vanha etuvetoinen auto. Siinä on edessä isän autotallista löytyneet nastarenkaat ja takana kesärenkaat. Koska ajan kieli keskellä suuta ja lähinnä vain lyhyitä matkoja kaverini Jaitsun luo, saanko ajaa sillä? Uusiin renkaisiin ei ole rahaa, kun ei sitä aina ole jokapäiväiseen maksalaatikkoonkaan."

Raastava ongelma.

Ensiksikin autotoimituksen setä toivoo, ettei Jaitsu asu kaukana. Kysyjän mainitsema sekarengastus on nimittäin täysin laiton. Suomessa on joulukuun ensimmäisestä päivästä lähtien pitänyt käyttää talvirenkaita, jollaiset täytyy löytyä auton jokaisesta nurkasta.

Etuvetoisessa autossa on ihan turvallisuuden takia hyvä olla kunnon talvirenkaat myös takana. Voi tuntua yllättävältä, mutta jos talvirenkaissa on laatueroja, paremmat kannattaa laittaa taakse. Etupyöriin kuljettajalla on nimittäin hyvä ajotuntuma, takapyörien lähteminen liukuun on paljon kiperämpi paikka.

Autotoimitus kehottaa kysyjää hiippailemaan uudestaan siellä isän autotallissa – ehkä niitä oikean kokoisia talvirenkaita löytyy lisää.

Muussa tapauksessa pipo päähän, lämmiin huivi kaulaan ja kipinkapin kävellen kohti Jaitsun kämppää.