Luksusmaasturi Q8 on helmi Audin tislaamosta

Laatuviskien valmistaminen ei ole hätäisen miehen hommaa. Sama pätee ylärekisterin autoissa, sillä Audi varasi tuotenimen Q8 vuonna 2012, mutta mallin lanseeraus venyi yli kuuden vuoden päähän.

Audin tiedettiin haluavan siivunsa trendistä, jonka BMW X6 aloitti vuonna 2009. X6 on coupé-henkinen luksusmaasturi, joka on toiminut innoittajana esimerkiksi Porsche Cayennelle, Lamborghini Urukselle ja Mercedes-Benz GLE Coupélle.

Ja siis myös Audi Q8:lle.

Ensivaikutelmat Audi Q8:n ulkomuodoista ovat jopa vähän hämmentävät. Kokoisekseen auto on saatu näyttämään yllättävän sporttiselta. Se ei vaikuta valtamerilaivalta, vaan menohaluiselta katumaasturilta. Keula on jopa uskalletun aggressiivinen, kun hinta kuitenkin rajaa käyttäjäkunnaksi melko pienen joukon henkisesti ja taloudellisesti seestyneitä keski-ikäisiä.

Q8 on lyhyempi ja matalampi kuin mallistossa alempana oleva Q7. Sisällä on kuitenkin runsaasti tilaa – kiitos lähes 2-metrisen leveyden ja 3-metrisen akselivälin. Yli 180-senttisellä koeistujalla on takapenkillä erittäin lokoisat oltavat.

Sisätilat ovat ratkaisuiltaan sukua hienostuneelle Audi A8:lle. Se tarkoittaa, että jo auton alin varustelutaso on pikkumukavuuksilla kyllästetty. Puhumattakaan koeajetusta versiosta, johon on ripoteltu esimerkiksi Comfort-ja Tour-lisävarustepaketit.

Kahden suuren kosketusnäytön kautta säädettävä tietoviihdejärjestelmä ja 12,3-tuuman digitaalinen mittaristo ovat nykyautojen näyttävimmästä päästä.

Koeajetun Q8:n voimanlähteenä on 3-litrainen V6-dieselmoottori. Se tuottaa 286 hevosvoiman tehot ja 600 newtonmetrin väännön, joten puhti riittää ylitsepursuavasti myös isoon autoon. Nollasta sataan mennään 6,3 sekunnissa. Uuden WLTP-mittaustavan mukainen yhdistetty kulutus on 8,4 litraa satasella ja hiilidioksidipäästöt 222 grammaa.

Kulutus- ja päästölukemia loiventaa 48 voltin kevythybridijärjestelmä. Sähkö ei tarjoa vetoapua, mutta mah­dol­lis­taa pit­kät vapaat rul­laukset, koska moot­to­ri sam­muu kaasupolkimen ollessa yläsennossa. Moottori käynnistyy uudestaan huomaamattomasti, kun kuljettaja taas pyytää voimaa kaasupolkimella.

Jatkuva neliveto ja yli 25 senttimetrin maavara tuovat moni- ja maastokäyttöisyyttä. Toinen asia on, haluaako kukaan lähteä tällaisella autolla tiettömille taipaleille.

Toistaiseksi Audin maahantuojan hinnastosta ei löydy kuin yksi moottorivaihtoehto. Valikoima laajentuu, kun päästömittauksissa ja samalla hinnoittelussa päästään eteenpäin.

Vaihteisto on 8-portainen automaatti. Se toimii auton luonteen mukaisesti eli sopivan vähäeleisesti.

Ohjaus on kevyt ja herkkä, mikä yhdessä nelipyöräohjauksen kanssa helpottaa pysäköintiä ahtaisiin rakoihin.

Tien päällä nautinnolliseksi osoittautuva koeajoauto maksaa 143 155 euroa.

Hinta on aina suhteellinen juttu, mutta rahalla kieltämättä myös saa paljon. Vakionopeudensäädin ruuhka-avustimella, taloudellisuusavustin, mukautuva ilmajousitus, miellyttävä nahkasisustus, äänieristetyt sivulasit, sähköisesti säätyvät istuimet ja monet muut varusteet ilahduttaisivat varmasti arkikäytössä. Koejolla niitä ehtii lähinnä ihmetellä.

Audien hinnoittelu on autoveromuutoksen jäljiltä yhä käymistilassa, joten Q8-malliston lähtöhinnaksi annettu noin 139 000 euroa voi lähiviikkoina vähän elää.

Jyväskylässä Audit myy Jyväskylän Autotarvike Oy.