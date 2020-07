Maailma muuttuu, mutta... tämä lyhyt lause BMW:n tiedotteessa närästää monia syvästi

BMW Groupilla on 31 tuotantolaitosta. Ne sijaitsevat 15 maassa.

Kovin suuri yllätys saksalaisille tai muillekaan BMW:n ystäville ei siis pitäisi olla, että BMW:t valmistetaan usein jossakin muualla kuin Saksassa.

Silti yksi lause ja muutama valokuva BMW:n täyssähköisen iX3:n lanseeraustiedotteessa on saanut aikaan kitkerän viestiryöpyn verkkosivuistoilla. Tuo lyhyt lause kuuluu näin: Made in China.

Autoteollisuudessa on pitkään kiertänyt hokema, että "on ihan sama vaikka auto valmistetaan Kuussa". Sillä tarkoitetaan, että kun tuotantolinjat ja komponentit ovat samanlaisia, tuotekin on kokoonpanolinjan sijainnista riippumatta samanlainen.

Tuosta väitteestä ei maallikon ehkä kannata viisastella. Voisi kai vain todeta erästä mäkihyppääjää mukaillen, että "ehkä on, ehkä ei".

Tässä asiassa saksalaisista näyttää löytyvän vahvaa sukulaisuutta suomalaisiin. Molemmissa kansakunnissa elää vahva usko siihen, ettei esimerkiksi Kiinan Shenyangissa tuoteta samaa laatua kuin kotimaan tehtaissa tehtäisiin.

BMW iX3 syntyy yhteistyössä kiinalaisen Brilliance Automotiven kanssa. Ensimmäisissä yhtiöiden veljeydestä kertovissa tiedotteissa BMW kertoi, että autoja valmistetaan “in China, for China”. Valmistetaan Kiinassa ja kiinalaisille saa vähän uuden merkityksen, kun autoja aletaan kuljettaa Shenyangista kaikkialle maailmaan.

Valmistelut BMW iX3:n tuotannossa ovat siinä pisteessä, että prototyyppien sijasta alkaa lähiviikkoina syntyä aitoa tavaraa. Kuva: BMW Group

Niin tai näin, X3:sta tulee BMW:n ensimmäinen maasturimalli, josta ovat saatavilla kaikki voimanlähteet. Toisin sanoen X3:n saa bensiini- ja dieselmoottorisena, pistokehybridinä ja pian myös täyssähköisenä iX3-malliversiona.

Taka-akselille sijoitetun iX3:n sähkömoottorin teho on 286 hevosvoimaa ja vääntömomentti 400 newtonmetriä. Kiihtyvyys nollasta sataan kilometriin tunnissa on 6,8 sekuntia.

BMW iX3:n toimintamatka voi olla jopa 459 kilometriä (WTLP-mittaus) akulla, jonka bruttokapasiteetti on 80 kWh.

Valmistajan mukaan latauskapasiteetti takaa, että nopealla 150 kW:n latauksella 80 prosenttia saavutetaan 34 minuutissa. 11 kW:n latauksella akku latautuu nollasta sataan prosenttiin 7,5 tunnissa.

Akku painaa 529 kiloa, joten BMW iX3:n kokonaispaino on 2 185 kiloa.

BMW iX3:n sarjatuotanto alkaa tänä kesänä. Lanseeraus on Kiinassa ja sen jälkeen valituissa Euroopan maissa Suomi mukaan lukien. Suomeen ensimmäiset autot toimitetaan vuoden 2021 alussa.