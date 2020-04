Maailman kaunein avoauto – hmmm... makuasia, mutta onhan tämä naurettavan hyvännäköinen

Kun olet päättänyt suunnitella ja valmistaa kauniin auton, niin eipä silloin kannata piilottaa kunnianhimoaan toimiston nurkkaan.

– Käskynanto tämän tuotteen suunnitteluryhmälle oli yksinkertainen – luokaa maailman kaunein avoauto, Lexuksen tiedotteessa kerrotaan.

Lexus ei itse halua arvioida, onnistuiko Lexus LC Convertible täyttämään yrityksen johdon asettaman pikkuvaatimuksen, mutta useilla verkkosivuilla on kysymykseen jo ehditty vastata. Monet autofanit ja -toimittajat näyttävät olevan sitä mieltä, että kyllä se kipuaa suoraan avoautopuun latvaan.

Muotovalio myös katon ollessa päällä: Lexus LC Convertible. Kuva: Lexus

Pääsuunnittelija Tadao Mori on johtamansa suunnitteluryhmän työn lopputulokseen kovin tyytyväinen.

– Erilaisia avoautoja on markkinoilla paljon, mutta hyvin harva niistä on tyylikäs ja elegantti sekä silloin kun katto on päällä että silloin kun se on auki. Monet autot antavat vähintään toisessa katon asennoista hyvin karkean vaikutelman. Lexus LC Convertiblen muotoilussa sen sijaan tyyli ja tasapaino säilyvät joka tilanteessa, sanoo pääsuunnittelija.

Lexus LC Convertiblen sisällä hallitsevat sininen ja valkonen. Ensimmäistä kertaa Lexuksen historiassa myös ohjauspyörä on täysin valkoinen. Kuva: Lexus

Tadao Morin mukaan Lexus LC Convertiblen ensimmäisen version värit ovat suoraa lainaa pienvenesatamasta. Paljon sinistä ja valkoista siis.

Sisällä valkoista on käytetty niin paljon, että lapsiperheen autoksi LC Convertible ei sopisi. No, eipä sitä ole sellaiseksi suunniteltukaan. Autossa on jopa Lexuksen historian ensimmäinen täysvalkoinen ohjauspyörä.

Pehmeä, kokoontaitettava katto aukeaa ja sulkeutuu 15 sekunnissa.

Lexus LC Convertiblen hintoja ei ole vahvistettu, mutta valmistajan arvio on, että sen hinta on kaikkialla hieman korkeampi kuin coupé-LC:n. Suomessa edullisin LC 500 maksaa 130 000 euroa.