Maailman myydyin automalli ei ole tarjonnut suuria elämyksiä – nyt luvassa on kuitenkin muutos

Koko Toyotan sisäpiiri – olipa sitten tehtaan, maahantuojan tai jälleenmyyjän edustaja – julistaa samaa sanomaa. Uuden Corollan tyrkkääminen markkinoille on Toyotan tärkein ponnistus pitkiin aikoihin. Uusiutuneen version on lanattava entiset Corolla-mielikuvat sileiksi ja tehtävä myyntiennätyksiä.

Se ei olekaan ihan pieni savotta.

Toyota Corolla on nimittäin maailman myydyin automalli: tuotantohihnat ovat sylkeneet niitä viisi vuosikymmentä ja yli 46 miljoonaa. Corolla on myös Suomen kaikkien aikojen myydyin malli.

Ikiaikaisesta menestyksestä huolimatta Toyota Corolla tarvitsee pönkityksen imagoonsa. Corollaa on aina pidetty automaailman aamupuurona. Automallina, joka tekee luotettavasti ja yllätyksettömästi tehtävänsä, mutta ei siitä suurta ajamisen nautintoa lohkea.

Nyt on luvassa muutos.

Uusi Corolla on tyylikäs muodoiltaan ja hyvä ajettava. Sisätiloissa on annos rohkeutta ja materiaalivalinnat ovat aiempaa laadukkaampia. Moottoreissa mennään valmistajan pitkäaikaisen strategian mukaisesti hybridi edellä.

Reippaista muutoksista on kiittäminen Toyotan pääjohtajaa Akio Toyodaa. Hän antoi nyky-Corollan suunnittelun alkuvaiheessa käskyn, joka näkyy lopputuloksessa: tasaisen mitäänsanomattomuuden aika on ohi, nyt autoilla herätetään tunteita ja näytetään valmistajan intohimo.

Uuden Corollan kolmesta korimallista viistoperä ja farkku vastaavat pääjohtajan huutoon. Sedan jää jostakin syystä persoonattomaksi, mutta ehkä jotakin tuttua ja turvallista on jokaisessa uudistuksessa säilytettävä.

Suomessa maahantuojan tavoite on myydä jo tänä vuonna 5 500 uudistunutta Corollaa. Se on sama määrä, jolla Nissan Qashqai viime vuonna nappasi mallikohtaisten ensirekisteröintien ykkössijan. Tavoite on kova, sillä ensimmäiset Corollat ehtivät Suomeen huhti-toukokuussa. Ennakkomyynti on toki jo käynnissä, mutta suomalaisilla ei ole tapana lyödä ostoksiaan lukkoon näkemättä tuotetta.

Kaksi kolmesta suomalaisesta Corolla-ostajasta valitsee maahantuojan arvion mukaan Touring Sportsin eli farmarin. Tietä tasoittaa suositun Avensis-farkun poistuminen mallistosta. Moni Avensiksesta luopuva päätynee Corolla Touring Sportsiin.

Vaikka farmari-Corollassa on paljon Avensiksen näköä ja henkeä, se päihittää edeltäjänsä kirkkaasti. Corolla Touring Sportsin monipuoliset turvajärjestelmät, kehittynyt tietoviihdejärjestelmä ja sisäratkaisut peittoavat Avensiksen. Tavaratilan koko (598 litraa) on hieman Avensista pienempi, mutta sisätiloista on saatu avensismaiset eli mainiot.

Viistoperäisen Corollan tavaratilassa ja takapenkillä on tingittävä hurjasti farkkuun verrattuna. Viistoperäinen on muodoiltaan kuitenkin räväkkä ja Toyotan mittapuulla jopa ennätyksellisen rohkea. Se on Corolla-mallistossa etenkin pienten perheiden valinta.

Voimanlähteiksi Toyota tarjoaa Corolla-mallistoon kahta itselataavaa hybridijärjestelmää tai 1,2-litraista bensiiniturboa. Sedanin tosin saa vain hybridinä.

Sähkömoottorin parina on joko 1,8-litrainen tai 2,0-litrainen bensiinimoottori. Hybridivoimalinjoissa on jopa yllättävän paljon eroja, mikä on helppo päätellä numeroistakin: 122/180 hevosvoimaa, kiihtyvyys nollasta sataan 10,9/7,9 sekuntia.

Hybrideihin on yhdistetty portaaton e-CVT -automaattivaihteisto. Bensaturbon pariksi voi valita portaattoman Multidrive S -automaatin tai 6-portaisen manuaalivaihteiston.

Toyota haluaa Corollan luovivan kunniakkaasti myös hintakilpailussa. Niinpä jokaisen korimallin lähtöhinta on painettu mahdollisimman houkuttelevaksi: 5-ovinen viistoperä lähtee 22 941 eurosta, Touring Sports 23 996 eurosta ja Sedan 26 994 eurosta.

Uudessa Corollassa on paljon hyvää. Niin paljon, että tulevien vuosien myydyimmäksi automalliksi Suomessa on vain yksi ehdokas.

Toyotat myy Jyväskylässä, Jämsässä ja Äänekoskella O.K. Auto Oy sekä Viitasaarella Autoliike Koskinen Oy.