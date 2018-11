Maailman myydyin katumaasturikin luopui dieselistä – Japanissa on ilmeisesti päätelty sen olevan historiaa

Kymmenen miljoonan kappaleen myynnin ylittäneitä automalleja on vähän. Yksi tuon rajan saavuttaneista on Honda CR-V, joka suomalaisittain hieman yllättäen on maailman myydyin katumaasturi. CR-V oli vuosia myös Suomen suosituin katumaasturi, kunnes suomalaiset tykästyivät Nissan Qashqaihin.

CR-V voi joka tapauksessa Suomessakin paksusti. Liikenteessä on yli 25 000 CR-V:tä, eikä käyrä lähivuosina käänny laskuun, sillä juuri myyntiin tullut CR-V:n viides sukupolvi on onnistunut tuote.

CR-V:n tuontiohjelmassa ei enää ole dieseleitä. Uudistuneen malliversion ainoa moottorivaihtoehto on aluksi 1,5-litrainen bensiiniturbo. Monia kiinnostava CR-V:n hybridi esitellään marraskuun lopulla, ja se ehtii Suomeen maaliskuussa.

Hondan päätös luopua dieselistä on erikoinen siksi, että edellisen CR-V:n 1,6-litrainen iDTEC oli kiistämättä yksi markkinoiden parhaista dieselmoottoreista. Japanissa on ilmeisesti päätelty dieselin olevan historiaa tämän kokoluokan maastureissa – saman ratkaisun teki aiemmin Toyota RAV4-mallissaan.

Uusi CR-V ei yllätä muodoillaan. Edeltäjään verrattuna auto näyttää hieman aggressiivisemmalta ja maastokykyisemmältä.

Pituus on entinen, mutta koria on levennetty. Pidentynyt akseliväli näkyy matkustamossa, jossa tilaa on kaikilla viidellä istuinpaikalla todella hyvin. CR-V tulee myyntiin myös 7-paikkaisena.

Tavaratilaa on 561 litraa. Penkkejä kaatamalla kuljetyskyky kasvaa 1 756-litraiseksi.

Maavara on 3,5 senttiä suurempi kuin edeltäjässä. Koeajetun nelivetoisen CR-V:n maavara on 20 senttiä, etuvetoisissa sentin vähemmän.

Bensaturbo on lainattu selvästi kevyemmästä Honda Civicistä, minkä ei kannata antaa hämätä. Moottori vie 1 598-kiloista katumaasturia turhia ponnistelematta. Hevosvoimia löytyy 193 ja vääntöä 243 newtonmetriä. Saman moottorin saa myös 173-hevosvoimaisena, mutta vain manuaalivaihteiston parina.

Pehmeähkö jousitus toimii koeajolenkillä sekä taajamassa että maantiellä. Vähän tunnoton ja laiskasti palauttava ohjaus ei yllä tämän autoluokan paalupaikalle, mutta portaaton automaattivaihteisto on sitäkin luonnikkaampi.

Uudistettu nelivetojärjestelmä siirtää helpoissa ajo-oloissa vetoa entistä herkemmin pelkästään etupyörille, koska taloudellisuus on tämän ajan avainsana. Toisaalta järjestelmä tyrkkää nopeasti 60 prosenttia voimasta taakse, jos tilanne sitä vaatii.

Kuljettajan pukilta katsottuna Honda CR-V muistuttaa pitkälti Civiciä. Tietoviihdejärjestelmän käyttäminen on tehty turhan monimutkaiseksi, kaikki muu on vaivattomasti kuljettajan saatavilla ja tarkoituksenmukaista.

Vakiovarustelu on kattava. Jo alimmalta varustelutasolta (Comfort) löytyvät esimerkiksi etutörmäysvaroitin, kaistavaroitin, mukautuva vakionopeudensäädin, liikennemerkkien tunnistus ja led-valot. Comfortia suoraava varustelutaso (Elegance) tuo melko pienellä lisärahalla varusteiksi myös muun muassa navigaattorin, sadetunnistimen, pysäköintitutkat ja peruutuskameran, joten Elegance-varustelu noussee myydyimmäksi.

CR-V:n hinnat alkavat etuvetoisena 34 552 eurosta ja nelivetoisena 41 425 eurosta.

Jyväskylässä Hondat myy Rinta-Joupin Autoliike Oy.