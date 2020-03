"Maailman näppärin matkailuvaunu" – amerikkalaisyhtiö uskoo mullistavansa automatkailun 4 500 euron teleskooppivaunullaan

Näinä aikoina matkustaminen ei ole muotia. Viranomaiset kehottavat tyytymään korona-ajan matkustamisessa lähinnä olohuoneen ja keittiön välisiin retkiin.

Samaan aikaan amerikkalainen Hitch Hotel Inc. kuitenkin yrittää tuoda julki uutta ja kekseliästä matkailuvaunuaan, josta se odottaa myyntimenestystä kaikkialla maailmassa. Hitch Hotelin tuote on teleskooppivaunu, joka on kuljetuksen aikana sisään vedettävä eli auton perässä kulkiessaan vain 99 senttimetriä pitkä. Avattuna Hitch Hotel -vaunuun saa 180 senttimetrin pituisen tilan yöpyjiä varten.

Vaunua valmistetaan kahtena versiona. Classic-versio on pyörätön eli se kiinnitetään auton perään samaan tapaan kuin esimerkiksi polkupyörien kuljetustelineet. Traveler-versio kulkee auton takana pyörien päällä ja on 249-kiloisena vedettävissä käytännössä millä tahansa henkilöautolla.

Classicin hinta on 4 999 Yhdysvaltain dollaria (= 4 530 euroa) ja Travelerin 5 699 dollaria (= 5 168 euroa).

Mainoksissa Hitch Hotelia kuvaillaan muun muassa "maailman näppärimmäksi matkailuvaunuksi". Valmistaja kuitenkin muistuttaa, että vaikka koko ajan kehitettävään tuotteeseen on saatavissa esimerkiksi ilmastointi ja sisävalot, ovat Hitch Hotelin ominaisuudet "aika kaukana todellisista hotellioloista".

Hitch Hotel Traveler -versiossa on 10-tuumaiset pyörät. Sen maksimivetonopeudeksi on rajattu 130 kilometriä tunnissa. Kuva: Hitch Hotel

Valmistaja luettelee Hitch Hotel -vaunun suurimmiksi eduiksi hinnan, pienen fyysisen koon sekä matkakäytössä että säilytyksessä ja telttaa mukavammat yöpymismahdollisuudet.

Valmistajan mukaan kolme ihmistä voi yöpyä Hitch Hotel -vaunussa.

Hitch Hotel Inc. sanoo parhaillaan hakevansa lisärahoitusta muun muassa joukkorahoituksen avulla, sillä teleskooppivaunuun kehitellään parhaillaan useita uusia ominaisuuksia. Ja tuotekehitys tunnetusti maksaa.