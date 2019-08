Maailman suurin kasvaa suuremmaksi

Vuonna 2004 markkinoille tulleen Triumph Rocket III:n runkoon pitkittäin asennettu kolmisylinterinen rivimoottori oli iskutilavuudeltaan 2 294 kuutiosenttimetriä, millä lohkesi maailman suurimman tuotantomoottoripyörän titteli. Malli koki viidentoista vuoden mallihistoriansa aikana vain pieniä teknisiä ja ulkoisia muutoksia. Kilpailijat eivät ole iskutilavuuslukemaa vieläkään ylittäneet, vaan uusi ennätyspyörä on brittivalmistajan oma uusi Rocket 3. Sen iskutilavuudeksi ilmoitetaan hulppeat 2458 kuutiosenttimetriä.

Uusi Rocket 3 on perinyt vanhasta mallista vain nimen, joka sekin on numeron osalta saanut uuden kirjoitusasun. Perinteinen rautarunko on uudistuksen myötä vaihtunut nykyaikaiseen alumiinirunkoon. Custom-henkinen ulkonäkö on vaihtunut powercruiser-tyyppiseen selvästi urheilullisempaan ilmeeseen. Moottori on edelleen kolmisylinterinen rivimoottori. Kasvaneesta iskutilavuudesta huolimatta iskunpituutta on lyhennetty yli kahdeksan milliä ja iskutilavuuden kasvu on saatu aikaan kasvattamalla sylinterin porausta kymmenen milliä. Näin moottorin kierrosherkkyyttä on saatu parannettua. Samalla maksimitehon ja -väännön kierrosluvut ovat siirtyneet korkeammalle. Maksimitehoksi ilmoitetaan 167 hevosvoimaa 6 000 kierroksella. Vääntöä on tarjolla peräti 221 newtonmetriä 4 000 kierroksella.

Rocket 3:sta tulee tarjolle kaksi malliversiota, urheilullisempi roadster-tyyppinen Rocket 3 R sekä Rocket 3 GT, jossa ohjaustanko on taivutettu enemmän taakse ja jalkatapit viety customhenkisesti kauas eteen. Perustekniikka molemmissa on sama, erot ovat lähinnä ergonomiassa ja varusteissa. Hätkähdyttävin ero edeltävään malliin on alentunut paino, sillä tankattuna painoa on nyt yli 40 kiloa vähemmän. Vaikka vaihteisto on saanut kuudennen vaihteen ja sen luvataan olevan nyt vahvempi, on valmistajan mukaan painoa säästetty pelkästään voimalinjasta 18 kiloa.

Triumph on pyrkinyt parantamaan Rocketin ajettavuutta mm. paremmilla jousituksella ja jarruilla. Sekä etu- että takajousitus tulevat Showalta ja kuljettajan säädettävissä on niin esijännitys kuin puristus- ja paluuvaimennuskin. Jarruina puolestaan on sporttipyöristä tutut Brembo Monobloc Stylema -radiaalisatulat.

Vakiovarustukseen kuuluu muun muassa neljä ajotilaa, kallistuksen huomioivat ABS-jarrut sekä luistonesto, vakionopeussäädin, mäkilähtöavustin sekä avaimeton käyttöjärjestelmä. Triumph Rocket 3 tulee markkinoille kaudeksi 2020. Valmistaja on ilmoittanut karkean hinta-arvion, jonka mukaan Rocket 3 R maksaisi Suomessa veroineen noin 32 000 euroa ja Rocket 3 GT olisi sitä noin tuhat euroa arvokkaampi.