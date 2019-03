"Maailman tyylikkäin Volvo Amazon" – Jopa ZZ Topin kitaristi villiintyi vesankalaisen Esa Hytösen rakentamasta autosta

Kun Esa Hytöselle ehdottaa jutuntekoa kukkuramitoin suitsutusta keränneestä Volvo Amazonista, autonrakentaja itse on epäileväinen. Hytönen vähän vastakarvaa, koska Amazon on kuulemma jo saanut turhan paljon huomiota.

Niinpä. Ainutlaatuinen Amazon on kieltämättä noteerattu autopiireissä.

Hytösen kustomoima Volvo Amazon valittiin yleisöäänestyksessä Lahden jenkkiautonäyttelyn parhaaksi autoksi. Samassa tapahtumassa ZZ Topin autohullu kitaristi Billy Gibbons nimesi auton suosikikseen.

Muutamissa ulkomaalaisissa autoharrastajien lehdissäkin jyväskyläläisen rakentajan Amazon on ollut hämmästelyn kohteena.

”Kentien tyylikkäin Volvo Amazon, joka maailmassa on koskaan nähty”, innostui puolestaan kotimainen V8 Magazine -lehti.

Vuosimallin 1969 Volvo Amazon Coupen tarina on huikea.

Esa Hytösen vaimo Ulla pelasti paljon kärsineen, valkoisen perus-Amazonin romahtamaisillaan olevasta autotallista. Amazonin omistaja ei muilta kiireiltään ehtinyt aloittaa sen entisöintiä, joten Ulla osti sen miehensä tietämättä. Niinpä Esa Hytönen sai harvinaisen ja mieluisan syntymäpäivälahjan.

Urakka Amazonin kanssa alkoi kuten autojen entisöinnit usein – perusteellisella purkutyöllä.

– Auto oli itse asiassa aika huonossa kunnossa. Se ei kuitenkaan minua haitannut, sillä tämän ikäluokan Volvot ovat aina kiinnostaneet minua.

– Tämä Amazon on 14. Volvoni. Niistä neljä on edelleen minulla. Jokin Volvojen muotoilussa vetoaa vahvasti, sanoo Hytönen.

Ratkaisevaksi Amazonin kustomoinnissa kimposi Hytösen aiemmin tekemä osien hankintamatka Uuraisille.

– Olin kerran nähnyt kaverini Juha Kinnusen tontilla vuosimallin 1956 GAZ-M20 Popedan. Neuvostoklassikko näytti seisoneen jo pitkään kuusimetsän siimeksessä, joten pyysin saada iskeä siihen kiinni. Kun luvan sain, sahasin siitä ensimmäiseksi katon irti. Pikkupojat olivat pomppineet katon pahasti lommoille, mutta paksu neuvostopelti oli korjattavissa.

Popedasta siirtyivät Amazoniin myös kojelauta ja takaikkuna. Mikään ei tietenkään istunut Amazoniin sellaisenaan, joten edessä oli ankara pakerrus.

Hytönen ei muutenkaan ole laskenut Amazonin eteen tekemiään työtunteja. Paljon niitä joka tapauksessa kertyi.

– Kun on neljä lasta ja työpaikka ihan muualla kuin omassa autotallissa, kustomointi on välillä aikamoista aikataulutusta. Perhe ansaitsee ison kiitoksen mukana elämisestä tässäkin hankkeessa.

Esa Hytönen on tyytyväinen Amazon-projektin lopputulemaan.

– Olen silti ollut täysin yllättynyt, että ihmiset ovat innostuneet tästä autosta näin kovasti.

Volvo Amazoneja valmistettiin vuosina 1959–70 noin 668 000 kappaletta. Hytösen versio on kuitenkin täysin erilainen kuin mikään muu Amazon. Vesangan Möykynmäentiellä syntynyt Amazon on tehdasvalmisteisia muhkeampi: konepelti on korkeampi, katto matalampi ja sisusta uudistunut. Auton perässäkin lukee Amazzon – kahdella z-kirjaimella.

– Volvo olisi aivan hyvin voinut tehdä tällaisen Amazonin. Tämä on samalla tavalla sukua alkuperäisille Amazoneille kuin tehtaiden konseptiautot usein ovat, miettii Hytönen.

Kaikkien muiden muutosten lisäksi Amazzon on saanut uuden moottorin ja muuntunut nelipaikkaiseksi.

– Halusin jotakin muuta kuin ruotsalaista tekniikkaa konepellin alle. Siellä hyrrää nyt Ford Granadasta siirretty 2,3-litrainen V6-moottori. Purin moottorinkin ensin kokonaan osiksi. Sen jälkeen työstin sen Amazoniin sopivaksi.

Hytösen rakentama Amazon näyttäytyy seuraavan kerran Ruotsin Jönköpingissä, jossa järjestetään huhtikuussa Bilsport Performance & Custom show. Se on Skandinavian suurin autonäyttely.

– On mukava nähdä, mitä Amazonista sanotaan suuressa maailmassa, naurahtaa Hytönen.

Seuraavasta kustomointikohdettaan mies ei vielä kerro.

– Kun hommaan on hurahtanut, tekisi tietysti mieli iskeä uuden kimppuun heti kun edellinen auto valmistuu. Päätin kuitenkin pitää luovan tauon.

Omia projekteja saattaa hivenen jarruttaa myös Hytösen tänä vuonna perustama EH Autobody. Uuden firman toimiala on yritysrekisterin mukaan moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus.

– Se on sivutoimi, jonka tarkoitus on auttaa muita autoharrastajia. Etenkin sellaisia, jotka eivät ehdi, halua tai kykene tekemään joitakin asioita, mutta haluavat itselleen harrasteauton. EH Autobodyn on kuitenkin tarkoitus pysyä harrastuksen kaltaisena, sillä teen päätyöni hyvän työnantajan leivissä muualla, Hytönen toteaa.