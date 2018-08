Matkaan suomalaisella Sisulla – koeajossa hyvin harvinainen YK-Koulutuskeskuksen käytössä ollut Sisu A-45 GM

Rautalammella soramontun reunamilla Keskisuomalaisella oli mahdollisuus koeajaa Sisu A-45 vuosimallia 1978. Sisun maastokuorma-autot olivat rauhanturvatehtävissä osoittaneet olevansa erittäin maastokelpoisia, ehkä maailman parhaita lajissaan.

Sisu A-45 on kaksiakselinen nelipyörävetoinen keskiraskas maastokuorma-auto, jonka kantavuus on noin 4000 kiloa. Sitä valmistettiin tyyppimerkinnöillä KB-45, A-45 ja AH-45. Yleisimmin auto kuitenkin tunnetaan Proto-Sisuna eli Protona. Ensimmäiset luovutettiin puolustusvoimille vuonna 1965 ja viimeinen valmistettiin vuonna 1981. Proton korvasi vähän kookkaampi SA-150, eli Masi.

Koeajoautomme on yksi Sisun erikoismalleista vuosimallia 1978. Niitä peruskorjattiin neljä kappaletta Sisu-Auton tehtaalla. Niihin vaihdettiin telakuorma-autoissa käytetty voimalinja. Moottori on Detroit Dieselin V-8, tehoja 158 hevosvoimaa ja vääntöä 346Nm. Vaihteistona toimii GM-valmistama vain kolmevaihteinen automaatti. Kun näitä autoja tehtiin vain neljä kappaletta, niin olikohan niitä tarkoitus esitellä muiden maiden viranomaisille. Jenkkiläiset olisivat ainakin tykänneet automaattivaihteisesta kuorma-autosta.

Proto on erittäin maastokelpoinen. Etuakselistoa suojaa panssarilevy, samoin kardaanin lähtö on suojattu. Lyhyt akseliväli tuo ketteryyden metsäkurvailuun. Lisäksi autossa on kiertyvä runko, eli kun toinen etupyörä ajetaan kiven päälle, pysyvät muut renkaat maassa, eivätkä menetä vetokykyään. Auton maavara on 34 senttiä ja kahluusyvyys on metri.

– Harvinaisiahan nämä ovat, mutta kyllä näihin osia vielä saa. Olen kerännyt johtosarjoja ja akseleita eri myyjiltä. Sähköpuolen asioissa pärjää kun saa kuvat sähkösysteemeistä. Minusta näiden autojen kunnostus on suomalaisen Sisu-miehen hieno harrastus. Hyppäähän kuskin paikalle ja aja vaikka sisulla Protolla pari kierrosta, sanailee auton omistaja Ari Heikkilä.

Katso koeajovideo harvinaisesta Proto-Sisusta.