Matkailuautoja on joka lähtöön – ja leveäksi venyy hintahaitarikin

Yhdelle riittää retkeilytason majoitus, toinen tykkää täyden palvelun luksushotellista. Matkailijoilla on monenlaisia mieltymyksiä. Sama pätee, kun majapaikka kulkee pyörien päällä.

Uusissa matkailuautoissa on mistä valita ja hintahaitari on laaja. Kävimme tutustumassa Jyväs-Caravanin myymälässä kahteen saksalaisvalmisteiseen autoon, jotka edustavat hinnaston ääripäitä.

Morelo Loft Premium Trend 89M on huippuvarusteltu liikkuva koti, joka maksaa 326 000 euroa. Lähes 10-metrinen ajoneuvo on uljas näky, jonka loistokkuutta ei edes ankea keli onnistu himmentämään. Lumipyry ei haittaa, kun sitä katselee Morelon ylellisestä ohjaamosta.

Kuljettajan penkille kiipeää Jyväs-Caravanin myyjä Kari Pienmäki, sillä omassa ajokortissani ei ole tarpeeksi kirjaimia noin 7 200 kiloa painavan auton rattiin. Ennen lähtöä pidetään tupatarkastus.

Ensivaikutelma on, että rahalla saa tilaa ja tyylikkyyttä. Tässä kodissa ei tarvitse kompastella kynnyksiin eikä kulkea sivuttain ahtauden takia. Lattialla on väljästi neliöitä liikkumiseen.

Pohjaratkaisu on tehty matkustavan pariskunnan tarpeisiin sopivaksi. Perimmäisenä on makuuhuone, jossa on leveä saarekevuode keskellä. Makuuhuoneeseen kuljetaan tilavan kylpyhuoneen läpi, jonka saa eristettyä liukuovilla omaksi osastoksi. Keittiössä on kattava varustus kokkailuun kylmäsäilytystiloineen. Ohjaamon ja keittiön välissä on olohuone, jossa on vaalealla nahalla verhoiltu sohvaryhmä. Viinilasit ovat siistissä rivissä seinällä olevassa lasivitriinissä, jonka alle laskeutuu led-televisio nappia painamalla. Toinen televisio on makuuhuoneessa.

Tässä autossa viihdytään pitkilläkin reissuilla. Asumismukavuutta lisäävät 120 litran kiinteä kaasusäiliö ja kaksi aurinkopaneelia, jotka pitävät auton omavaraisena varsin pitkään. Keraamisen wc:n säiliö vetää 200 litraa. Peräkontin tavaratilaan mahtuisi pari mopoa.

Lähdemme koeajolle. Morelon ohjaamossa ei tarvitse korottaa ääntään. Kolmilitrainen 205 hevosvoiman turbodiesel tekee työtään hiljaisesti, mutta tehokkaasti.

Rahalla saa myös tasaista menoa. Luksusautossa ei täristä eikä helise.

– Tässä on täysilmajousitus edessä ja takana. Akseliväli on näppärä, autokääntyy hyvin tiukoissakin paikoissa. Leiriytyessä hydrauliset jalat ovat hyvät, koska ne oikaisevat auton vaakatasoon, juttelee Pienmäki kokemuksistaan ratin takaa.

– Kulutus on aika pieni auton kokoon nähden. Kun ajeltiin Saksassa, se oli keskimäärin 15 litraa, kun normaalikokoinenkin matkailuauto vie noin 10 litraa satasella.

Morelo on lastattu täyteen hienoa tekniikkaa ja varusteita, mikä näkyy luonnollisesti hintalapussa. Korkea hinta karsii ostajia eikä näitä autoja myydä vuosittain kuin muutamia Suomessa.

Ja sitten hinnaston toiseen päähän. Sunlight on suosittu ja edullinen matkailuautomerkki, kolmanneksi myydyin viime vuonna Suomessa.

Kun ajamme Sunlight Cliff 640 Ducaton massiivisen Morelon rinnalle kuvausta varten, se kutistuu todellista kokoaan pienemmäksi. Silti yli 6-metriseen retkeilyautoon mahtuu kaikki, mitä moderni matkaaja tarvitsee ja sitä voi ajaa henkilöautokortilla. Näppärän retkeilyauton hinta on 48 145 euroa.

Kukin tyylillään ja lompakkonsa mukaan.

Lisää vaihtoehtoja on esillä Jyväs-Caravanin suuressa talvinäyttelyssä tänä viikonloppuna.