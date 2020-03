"Menot 2 miljardia viikossa, tulot olemattomat" – Kamalaa aikaa, suree VW:n pääjohtaja

Autoteollisuuden vahvassa maassa Saksassa on kyseenalaistettu valmistajien puheita lomautuksista ja muista säästötoimista. Esimerkiksi tv-keskusteluissa on ihmetelty, miksi isojen valmistajien pitää turvautua yhteistoimintaneuvotteluihin heti kun autokauppaan ilmestyy pieni alamäki.

Volkswagen-konsernin pääjohtaja Herbert Diess kertoi saksalaisen TV-kanavan ZDF:n haastattelussa hyvin selkeästi, miksi ison autonvalmistajan on pakko myös reagoida isosti.

– Volkswagen-konsernin kulut ovat viikossa noin kaksi miljardia euroa. Tällä hetkellä uusia autotilauksia ei käytännössä tule. Kiinassa myydään pitkästä aikaa jo jonkin verran, muu maailma on pysähdyksissä. Jokainen ymmärtää, että autoteollisuudessa silloin tehtävä jotakin ja lisäksi melko ripeästi, sanoi Diess.

Diess kuvaili korona-aikaa sekä yritykselle että itselleen kamalaksi.

Volkswagen-konsernilla on 124 tehdasta. Niistä 72 on Euroopassa. Työntekijöitä konsernilla on yhteensä 671 000.

– Volkswagen-konserni voi selvitä koronaviruksen kurimuksesta ilman työpaikkojen menetyksiä ainoastaan siten, että Saksan kaltaiset maat palaavat todella pian normaaliin päiväjärjestykseen, Diess totesi.

Volkswagen-konserniin kuuluvat automerkeistä esimerkiksi Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Seat, Škoda ja Volkswagen.