Mercedes-Benz: Neliovinen porrasperä on tyylikäs tulokas ja se täydentää mainiosti uutta A-sarjaa

Mercedes-Benzin A-sarjan auto on saanut saksalaisessa autoperheessä pikkuveljen aseman. Se on huokeamman hintapään malli, kooltaan muuta mallistoa kompaktimpi.

Uudesta A-sarjasta lanseerattiin ensimmäisenä 5-ovinen viistoperä eli hatchback viime vuonna. Se pitää vertailussa paikkansa malliston edullisimpana. Juniori on kuitenkin kasvanut ja kehittynyt niin paljon, että kilpailu isoveljien kanssa on julistettu.

Saan koeajoon A-sarjan uusimman tulokkaan, joka on porrasperäinen 200 A Sedan Launch Edition Style. Kori on virtaviivainen ja sopusuhtainen. Autonvalmistajan mielestä siluetti on dynaamisen tyylikäs eikä siihen ole lisättävää.

Ensivaikutelma autosta on, että jos tämä on Mercedes-Benzin pahnanpohjimmainen, niin onneksi olkoon, saatte olla ylpeitä. Kompakti on kaunista eikä se juurikaan jää jälkeen isommistaan. Kun verrataan koria C-sarjan sedaniin, on 4.54 metriä pitkä A-sedan vain noin 14 senttimetriä lyhyempi. Korin leveydessä ero jää alle kahteen senttimetriin.

Ohjaamossa tyylipisteitä ropisee lisää. A-sarjan uusi mittaristo hallintalaitteineen on laadukas katsoa ja käyttää. Kojelautaa hallitsee tuplaleveä näyttö, joka korvaa perinteiset mittarit ja näyttää selkeällä grafiikalla niin nopeudet kuin navigoinnit. Kuskilla on useita vaihtoehtoja asettaa omaa silmää miellyttävä näkymä.

Näyttö on osa uutta älykästä MBUX-käyttöliittymää, jossa neljännen sukupolven A-sarja on edelläkävijä. Kertovat, että tämä vakiovaruste tuo kuskin iloksi muun muassa intuitiivista tekoälyä, mutta tällä kertaa en voinut keskustella Mersuni kanssa ja pyytää sitä kilauttamaan kaverille. Systeemi vaatisi kuulemma jonkun profiilin rekisteröintiä, mutta olisi suotavaa, että tämäkin hieno ominaisuus olisi koeajajan käytössä.

Näyttöä hallitaan ohjauspyörän namikoilla sekä koskettamalla keskikonsolissa olevaa uudenlaista levyä, joka korvaa vanhan komentokiekon. Kosketuslevy voi olla kätevä, jos on hyvä näppituntuma, mutta omat sormeni eivät osanneet ohjata sitä oikealla tavalla. Onneksi homma toimii myös suoraan kojelaudan näyttöä hipaisemalla.

Testiautossa oli 1.33-litrainen bensiinimoottori, jossa potkii hevosvoimia 163. Maantieajossa meno oli miellyttävää ja vahvaa. 7-vaihteinen kaksoiskytkinautomaatti toimi ripeästi myös kiihdytyksissä. Autoa oli näppärä pyörittää parkkihallissa eikä vähiten hyvän turva- ja kameratekniikan ansiosta.

Kaiken kaikkiaan auto ylitti koekuskin odotukset. Jyväskylässä Mercedes-Benzit myy Käyttöauto Oy.