Mercedes-Benz autot sähköistyvät vauhdilla – katso video uudesta lataushybridistä

Mercedes-Benzin kolmannen sukupolven lataushybridit tunnetaan merkinnästä EQ Power. Kaikki mallit C:stä S:ään käyttävät samaa hybridivoimalinjaa ja jokaisessa on hybridiyksikkö, joka sisältää 9-portaisen automaattivaihteiston, momentinmuuntimen, irroituskytkimen ja 122-hevosvoimaisen sähkömoottorin. Autoissa on lisäksi joko bensiini- tai dieselmoottori.

Pistokehybridit ja täyssähköautot ovat vastaus Euroopan unionin vaatimuksiin hiilidioksiidipäästöjen pienentämiseen. Samalla tietenkin autojen polttoaineen kulutus vähenee merkittävästi ainakin lyhyillä matkoilla.

Uusissa Mercedeksen pistokehybrideissä on entistä suurempi akku. 13,5 kWh:n akku riittää valmistajan mukaan yli 50 kilometrin ajoon. Koeajossa pääsimme 90 prosenttisesti ladatulla akulla 32 kilometriä syksyisessä Keski-Suomessa.

Latauslaite on uudistunut 7,4 kilowattiseksi, se mahdollistaa akun lataamiseen täyteen alle kahdessa tunnissa. Kotipistorasiassa lataaminen kestää noin seitsemän tuntia. Työpaikalla ongelmia tuotti lataustolppien ajastin, joka antoi virtaa akulle vain kaksi tuntia kerrallaan. Näin monessa työpaikassa akun lataaminen vaatii pitkän työpäivän ja pari käyntiä sähkötolpalla.

Hybridivoimalinjan ollessa eri malleissa sama, ostaja valitsee eri moottorivaihtoehdoista itselleen sovivimman. Kaksilitraiset bensiinimoottorit ovat malleissa C 300 e ja E 300 e, poltto- ja sähkömoottorin yhteisteho on 320 hevosvoimaa ja vääntöä huimat 700 Nm. Dieselmallit ovat C 300 de ja E 300 de, tehoiltaan 306 hevosvoimaa. Huipulla on S-sarja, jonka moottoritehot ovat 476 hevosvoimaa, vääntö tässäkin mallissa on rajattu 700 Nm.

Mercedes-Benzin EQ Power -mallisto palvelee kuljettajaa älykkäästi. Energiatehokkuuteen on panostettu joka alueella. Navigointijärjestelmä, kamerat ja tunnistimet näkevät kuljettajan näkökenttää pidemmälle ja auttavat ennakoimaan ajoa. Auto valitsee moottorijarrutuksen tai rullauksen edellä olevan auton nopeuden mukaan. Koeajo antoi mainion tuulahduksen siitä mihin suuntaan kuljettajaa auttavat toiminnot ovat kehittymässä.

300 e EQ Power tarjoaa kuljettajalle ja matkustajille hienot matkaolosuhteet. Auton tilat, materiaalit, voimalinja ja laatu ovat hienostunutta. Auton muotoilu on maltillista. Ulkonäöllisesti auto on varsin tavanomainen. Ulkonäkö kuitenkin pettää, 300 e on kuin tiikeri pandakarhun pukimissa. Yli 2000 kilon omamassasta huolimatta bensiiniversio kiihtyy nollasta sataan 5,7 sekunnissa.

Mercedes-Benz E 300 e on parhaimmillaan matka-ajossa, mutta akun loputtua kulutus nousi koeajossa 7,1 litraan. Taloudellisesti ajatellen ideaalisen työmatkan pitäisi olla alle 40 kilometriä, jolloin bensiiniä ei kuluisi juuri ollenkaan. Ajotyyli, maasto ja regeneroinnin määrä tiputtavat kulutusta.