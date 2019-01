Mercedes-Maybach S 560 vie "Nallen" pakaranjäljille – ja alle 300 000 eurolla

Yksi Mercedes-Benzin talvisella koeajokiertueella Suomea kiertävistä autoista on Mercedes-Maybach S 560 4Matic. Sen hankkimiseen ei ihmisen ehkä tarvitse olla monimiljonääri, mutta peruspalkansaajan sormet ja lompakko eivät siihen veny. Hulppealla autolla on hintaa varusteineen ja veroineen 283 137 euroa.

Vaikka Mercedes-Maybachilla ei kiertueen aikana koeajolle päässytkään, se kiinnosti suuresti esittelyhallissa seisoessaankin.

Pieni unelmointi piristää ihmisen arkea joskus kummasti.

Pikainen katsaus Mercedes-Maybach S 560 4Maticin varustelistaan vetää hiljaiseksi. Autosta löytyvät jopa valaistut kynnyslistat.

Avaan takaoven, ja istahdan takapenkille. Hetken mietittyäni ymmärrän, että jos omistaisin tämän auton, en todellakaan haluaisi ajaa sillä itse. Tahtoisin, että minulla on kuljettaja, joka kuljettaa minut töihin ja hakee sieltä työpäivän päätyttyä. Auton takapenkillä istutaan niin herraskaisesti, että mitään mukavampaa neljän pyörän päällä ei oikein osaa edes toivoa.

Mercedes-Benzin tietävät kaikki, mutta mikä on Mercedes-Maybach?

Maybach oli saksalainen luksusautojen valmistaja, jonka ensimmäiset autot valmistuivat 1920-luvulla. Maybachin kulta-aikaa elettiin ennen toista maailmansotaa, mutta sitten asiakaskato iski ja merkki jäi odottamaan parempia aikoja. Niitä ei oikeastaan enää tullut, joten Maybach päätyi Mercedeksen hoteisiin. Mercedes otti Maybachista pitkään hyvin vähän irti.

Todellisen paluun Maybach on tehnyt kuluvalla vuosituhannella, ja vasta vuodesta 2014 alkaen Mercedeksen alabrändinä.

Alabrändin kautta on markkinoille tuotu esimerkiksi erityisen hyvin varusteltuja Mercedeksen S-sarjan edustusautoja. Mercedes-Maybachin suurin markkina-alue on Kiina.

Mercedes-Maybach S 560 4Maticin 469 hevosvoiman teho ja 700 newtonmetrin vääntö ovat vaikuttavia lukemia. Mikäli kuitenkin vaatii autoltaan enemmän, ovat tarjolla lääkkeet samalta luukulta: Mercedes-Maybach S 650. Hevosvoimia on tällöin 630, ja vääntöä tasan tuhat newtonmetriä. Hintaa on veroineen 373 579 euroa. Tästä summasta autoveron osuus on Suomessa noin 170 000 euroa.

Varustelistat näihin autoihin ovat kattavat – tai miltei loputtomat. Panoraamakatto on hyvä esimerkki kivasta turhuudesta.

Hallissa autoa tutkiessani huomaan, että tutustumista vaativia yksityiskohtia löytyy paljon. Niinpä ainakin luulen ymmärtäväni, miksi tätä autoa ei ole haluttu laittaa kiertueella koeajoon. Turvallisuus on parhaiten taattu, kun potentiaalisten ostajien kanssa katsotaan koeajot toisena ajankohtana.

Suomessa ei vuodessa kovin monta Mercedes-Maybachia myydä. Jos viisi käy kaupaksi, on kai jo kyseessä hyvä myyntivuosi.

Siksi luksuksen esitteleminen talvisen myyntikiertueen osana on ihan perusteltua. Joku totesikin autokaupan lattialla Mercedes-Maybachista noustessaan, että nyt sentään tavallinen kadunmieskin tietää, miltä tuntuisi olla Björn ”Nalle” Wahlroos.

Ei kuulemma yhtään hassummalta, jos kriteerinä on auton takapenkin mukavuus.