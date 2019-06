Mervi Varosesta naispaneelin ensimmäinen Pohjoismaiden edustaja

Jyväskyläläinen freelance-toimittaja Mervi Varonen on kutsuttu Women's World Car of the Year (WWCOTY) -tuomaristoon valitsemaan Maailman vuoden auto -tittelin voittajan.

WWCOTY on ainoa autoalan palkinto, jonka raatiin kuuluu vain naisia. 38-jäseniseen tuomaristoon kuuluu autoalan naistoimittajia ympäri maailmaa. Edustettuina on 29 maata mukaan lukien muun muassa Yhdysvallat, Saksa, Australia, Italia, Venäjä, Brasilia ja Dubai. Varonen on paneelin ensimmäinen Skandinaavi. Palkinnon on perustanut uusiseelantilainen autoalan toimittaja Sandy Myhre vuonna 2009.

– On tietysti hienoa edustaa Suomea maailmalla. Nimitys antaa myös erinomaisen tilaisuuden verkostoitua auto-alan ihmisten ja etenkin naisten kanssa, Varonen sanoo.

Varonen on ollut Keskisuomalaisen autotoimituksen avustajana vuodesta 2013.

Naiset ovat autoilijoina jatkuvasti kasvava joukko ja tämä näkyy luonnollisesti myös ostajissa. Naisten näkökulma on kuitenkin pitkään jäänyt paitsioon niin autojen valmistuksessa kuin arvioinnissakin.

– Suomi on huippumaita puhuttaessa tasa-arvosta, mutta autoilussa painotus on usein varsin miehinen johtuen jo siitäkin, että valtaosa autotoimittajista on miehiä. Mielestäni naisnäkökulma on tärkeä ja sille on tarvetta.

Varosen mielestä uusien autojen viestinnässä keskitytään liiaksikin hifistelemään tekniikalla. Hän toivoo lisää käytännönläheisyyttä, joka palvelee tavallisen autoilijan arkea.

– Autoilusta tehdään usein turhan ryppyotsaista teknistä näpertelyä. Jollekin kuskille voi olla tärkeä tieto, että uuden automallin akseliväli on kasvanut 1,2 senttimetrillä, mutta veikkaan, että useimmille se on yksi hailee.

Tänä vuonna Varosella onkin koeajettavana erityisen iso määrä autoja, sillä ratkaistavana on vuoden 2019 paras auto. Viime vuonna WWCOTYn valinta oli Volvo XC 40. Valinta tehdään kunkin jäsenen arviointien perusteella.

WWCOTYn tuomaristo äänestää vuoden 2019 parhaista autoista lokakuussa ja palkinnot julkistetaan marraskuussa. Supreme Award eli pääpalkinnon lisäksi nimetään Dream Car Award eli unelmien auto sekä Woman of Worth Award, jolla palkitaan autoteollisuudessa ansioitunut nainen.