Mika Kajala rakensi heppasaunan Chevrolettinsa perään, ja lopulta vaimokin lämpeni – "Piti antaa tilanteen rauhoittua pari viikkoa, ennen kuin toin hevostrailerin kotiin"

Siinä se nyt on, saunavaunu Chevroletin perässä, esittelee ylpeä omistaja Mika Kajala. Mies on nyt yhtä hymyä, mutta toisin oli kaksi vuotta sitten, kun projektin alku törmäsi tiukkaan lupapolitiikkaan.

Kävi näet niin, että kun Kajala kertoi jenkkiautostaan Keskisuomalaisen lehtijutussa, hän tuli samalla lipsauttaneeksi, että suunnitelmissa on hankkia hevostraileri ja tehdä siitä sauna. Tiedotuksen ajoitus oli riskialtis, sillä rouva Kajalan kanssa ei oltu vielä neuvoteltu asiasta.

– Piti sitten kertoa rouvalle hankinnasta ennen kuin hän lukee sen lehdestä. Vein aamiaisen vuoteeseen, hoidin teatterit ja kuohujuomat, ja kotimatkalla ehdotin, että mentäisikö katsomaan traileria.

Ei menty. Ovet paukkuivat eikä lupaa herunut, mutta homma eteni hissukseen.

– Piti antaa tilanteen rauhoittua pari viikkoa, ennen kuin toin hevostrailerin kotiin. Se oli ihan hirveä paskakasa, reikäinen ja kasvoi sammalta, mutta kolmessa kuukaudessa siitä tuli valmis.

Rouvakin on sittemmin lämmennyt saunalle, joten tarinassa on onnellinen loppu.

– Sauna kulkee usein meillä mukana reissussa eikä missään ole niin hyviä löylyjä kuin siinä, vakuuttaa isäntä itse.

Lempisaunalla on monta nimeä, kuten Heppasauna ja Paroni Pippuri, joista jälkimmäinen lukee myös vaunun korissa.

– Nimi tulee siitä, että vaunun mukana kulkee Baron Pepper -orin vanhat kilpakärryt, jotka hoitavat nykyään grillin tehtävää.

Jyväskyläläinen Mika Kajala tunnetaan Taikaviittana jenkkiautopiireissä. Hän harrastaa vanhoja amerikanautoja, joita ei tehdä näyttelyjä, vaan ajamista varten.

– Vanhoja autoja on mukava rakennella, kun ei tee siitä stressiä. Aloitan projektin aina ajatuksella, että katsotaan, mitä saadaan aikaiseksi.

Kajalaa tökkii kaikki tavallinen, hän ei halua mennä massan mukana. Kun tekee itse, saa toteuttaa omia päähänpistoja, ja niitähän piisaa.

Heppasaunan idea lähti laukalle tuosta vaan, kun Kajala heräili eräänä aamuna. Eikä se jättänyt rauhaan silloinkaan, kun rakennusprojekti oli jo käynnissä.

– Oli käsittämätön tunne, kun yöllä ei olisi malttanut mennä nukkumaan. Sitä odotti jo aamua ja saunan seuraavaa työvaihetta. Sellaista poltetta ja fiilistä ei ole tullut mistään vuosikausiin.

Heppasaunan vetojuhtana on Pommikoneeksi nimetty Chevrolet Beauville vuodelta 1957. Se on harvinainen 9-paikkainen farmariauto. Kajala on antanut auton olla puna-valkoisessa asussaan, mutta musta-valkoiset ralliruudut ovat hänen käsialaansa. Vaunukalusto on maalattu Chevyn värien mukaan.

Puna-valkoisen perheen kolmas jäsen on Constructam Comet 5, belgialainen matkailuvaunu vuosimallia 1971. Sen Kajala hankki äitinsä toiveesta vierastuvaksi mökille, mutta ei siihenkään kelvannut mikä tahansa koppi, vaan tyyliä piti olla.

– Ihastuin täysillä Constructamin korimalliin, kun näin kuvan netissä, mutta Suomesta niitä ei löytynyt ensimmäistäkään.

Kajala haki lättähattumaisen matkailuvaunun Ruotsista kuutisen vuotta sitten. Se oli kuulemma reissannut Ranskan Rivieralla asti, mutta ei niin mintissä kunnossa kuin päällisin puolin näytti.

– Ensimmäisen kesän jälkeen alkoi tuntumaan homeen hajua. Sitten purettiin sisältä kaikki pois, ja laitettiin uusiksi lattiat, seinät ja katto. Otin myös kaasulaitteet pois ja kaikki toimii nyt sähköllä. Vaunua tehtiin hissun kissun viisi vuotta.

Epäilemättä ideanikkarilla on jo seuraava kohde kiikarissa, mutta uskaltaakohan siitä kysyä ilman, että vastaus johtaa vaikeuksiin. Mika Kajala vakuuttaa, että tällä kertaa perheen sisäinen lupaprosessi on kunnossa.

– Kun sain saunan valmiiksi ja emäntäkin siihen rakastui, olen jo saanut siunauksen tulevalle projektille.

Tosin sitä ennen pitää saada valmiiksi yhden vanhan kilpaveneen kunnostus, ja pajalla odottaa ainakin pari autoa, mutta eipä hötkyillä. Kerrotaan niistä sitten joskus, ajallaan.