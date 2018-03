Mitähän seuraavaksi? Uusin autotekniikka edistää naapurisopua ja tekee jarrupolkimen työttömäksi

Jokainen vuosi tuo autoihin uusia toimintoja, joista monet tosin jäävät lyhytikäisiksi. Nerokkaaltakin kuulostava idea saattaa arkiajossa paljastua huonoksi tai tarpeettomaksi, joten autonvalmistajat hyllyttävät ne vähin äänin. Tänä vuonna saamme autoissa ihastella esimerkiksi näitä ihmeitä:

Fordin naapurisopuasetus

Uudessa, kuudennen sukupolven Ford Mustangissa on niin sanottu naapurisopuasetus (Good neighbour mode). Autoon voi asettaa hiljaisemman käyntiäänen väliaikaisesti tai toistumaan tiettyyn kellonaikaan joka päivä. Näin koko lähitienoon ei tarvitse kuunnella Mustang GT:n 5-litraisen V8-moottorin ärjyntää, jos Ford-kuski vaikkapa palaa kotiinsa myöhään tai lähtee varhain.

Audin sivutörmäyssuoja

Suht´ äveriäs työkaverini sai tilaamansa uuden Audi A8:n pari viikkoa sitten. Hulvaton peli. Auton useista teknisistä kummajaisista erikoisin on mahdollisessa sivutörmäyksessä vahinkoja ehkäisevä toiminto. Auton sensorit tunnistavat sivulta uhkaavan törmäyksen. Jos kolhu näyttää väistämättömältä, auton jousitus nousee törmäyspuolelta 80 millimetriä ylemmäksi puolessa sekunnissa. Törmäyksen voima ohjataan näin korin vahvempiin osiin.

Mercedes-Maybachin valot

Uuden Mercedes-Maybachin S-sarjalaisen valot ovat huippulaatua, kuten jo Mercedes-Benzin viime vuonna uudistuneessa S-sarjassa. Maybachin varsinainen uutuus on digitaalisen valojärjestelmän kyky heijastaa tiehen auton eteen varoitussignaaleja kuljettajan luettavaksi. Näin liukkaudesta, tietöistä yms. kertovat varoitukset osuvat Daimler-konsernin mukaan varmimmin ja varsinaista ajamista häiritsemättä kuljettajan näkökenttään.

Volkswagenin kojelauta

Volkswagen on kolmannen sukupolven Touaregissa avannut kuljettajan eteen uudenlaisen näkymän (Innovision Cockpit). Käytössä ovat yhtä aikaa 12- ja 15-tuumaiset näytöt, joista suurempaa eli auton keskellä olevaa on käännetty kuljettajaa kohti. Kojelauta on lähes puhdistettu namiskoista ja säätimistä. Ison Touareg-maasturin ostajalle isompi arjen ilo saattaa kuitenkin olla peräti 810-litraiseksi kasvatettu tavaratila.

Nissanin e-poljin

Nissanin uusiutuneessa Leafissa on e-Pedal (e-poljin) -toiminto. Se sallii kuskille yhden jalan taktiikan, sillä samalla polkimella voi kiihdyttää, hidastaa ja jopa jarruttaa. Autossa on myös erillinen jarrupoljin, mutta Keskisuomalaisen koeajossa ennakoiva ajo sujui e-Pedalilla niin luonnikkaasti, ettei jarrupoljinta suuremmin tarvinnut käyttää.

Lexus sulkee ovensa

Keskisuomalaisen juuri koeajamassa Lexus LS 500h:ssa on kasakaupalla uutta ja ihmeellistä, joten niistä lisää piakkoin. Yllättävä huomio auton toiminnoista tuli kuitenkin jo heti autoon ensimmäistä kertaa istahtaessa. Uusi Lexus ei anna ovien jäädä vähääkään raolleen, vaan vetää ne automaattisesti loppuun asti kiinni, jos joku matkaaja on ovensa kanssa huolimaton.