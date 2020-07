Mitäpä tuota salaamaan – uusi Suzuki Across on yhtä kuin Toyota RAV4

Suzuki-mallin lippulaivaa katumaasturi Acrossia on alettu valmistaa Japanissa. Acrossia ei kuitenkaan koota Suzukin tehtailla, vaan Toyotan kokoonpanolinjalla.

Pitkälle vietyyn autonvalmistajien veljeilyyn on yksinkertainen syy. Suzuki ei tee mallistonsa monipuolistamisessa pelkästään kevyttä yhteistyötä Toyotan kanssa. Suzuki Across Plug-in Hybrid on käytännössä sama auto kuin Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Vain keulan muutokset erottavat sisarmallit toisistaan.

Sisätiloiltaankin Across on kuin RAV4 – logo toki on vaihtunut ohjauspyörässä.

Entäpä sitten ladattavien hybridiserkusten voimanlähteet. Nelivetoinen Toyota RAV4 Hybrid tuottaa 306 kilometrin kokonaistehon, kiihtyy nollasta sataan 6,2 sekunnissa ja liikkuu pelkällä sähköllä 74 kilometriä. RAV4:lle luvataan 1,0 litran keskikulutus satasella ja 22 gramman hiilidioksidipäästöt kilometrillä.

Nelivetoinen Suzuki Across lainaa Toyotan hybriditekniikkaa, joten luvut ovat täsmälleen samat. Tosin Acrossin toimintamatkaksi pelkällä sähköllä ilmoitetaan 75 kilometriä, mutta lukujen pyöristäminenhän on taitolaji – Toyota tekee sen nöyrästi alaspäin, Suzuki ylös.

Molempien automallien lattian alle on sijoitettu energiasisällöltään 18,1 kilowattitunnin litiumioniakku, joka syöttää virtaa sähkömoottorille.

Suzuki ilmoittaa ladattavan hybridinsä lähtöhinnaksi Suomessa 57 390 euroa. Suurta eroa ei lohkea siitäkään, sillä RAV4 Plug-in hybridin hinnat alkavat 55 336 eurosta.

Suzuki Acrossin mallisarjassa on vain yksi vaihtoehto: 2,5 Plug-in Hybrid 4WD GLX CVT. Sinäkään ei toki karata kaverilta, sillä Toyota RAV4:n saa vain 2,5 Plug-in Hybrid AWD-i:n kolmena eri varusteluversiona.

Japanilaisten yhteistyö ei kaiken lisäksi jää tähän. Uusi Toyotaan pohjautuva Suzuki-malli julkistetaan vielä tänä vuonna.

Suzuki Acrossin ennakkomyynti alkaa heinäkuussa ja ensimmäiset autot saapuvat Suomeen syksyllä.