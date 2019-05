Moni matkailuajoneuvo on päältä kaunis – mutta sehän ei riitä

Moni kori päältä kaunis, vaan sisätilat ratkaisevat. Uuden matkailuajoneuvon komeaan ulkoasuun on helppo ihastua, mutta hankintaa harkitsevan kannattaa kurkistaa sisätiloihin ja pohtia, millainen pohjaratkaisu sopii parhaiten omaan käyttöön.

Valinnan varaa on runsain mitoin. Sen voi todeta jalkautumalla Caravanmessuille tänä viikonloppuna Jyväskylässä. Vuoden matkailuajoneuvokauppiaaksi valittu Jyväs-Caravan Oy tempaisee järjestämällä ensimmäistä kertaa suuren messutapahtuman, joka aukeaa yleisölle tänään.

Myymälän alueella on esittelyssä yli 150 matkailuajoneuvoa.

Kävimme ennakkoon tutustumassa tarjontaan. Jyväs-Caravanin myyjä Jyrki Lehtonen poimi vuoden 2019 malleista kolme ajoneuvoa, jotka palvelevat eri kohderyhmiä.

Lapsiperheille sopii hyvin vaunumalli, jossa on kerrosvuoteet pienimmille ja parivuode aikuisille. Adria Adora 613 PK on yli 8-metrinen vaunu, johon mahtuu mukaan nukkumaan isompikin porukka, sillä vuodepaikkoja on seitsemälle henkilölle.

Nukkumatilat sijaitsevat vaunun eri puolilla, ja keskellä on modernisti varustettu keittiö sekä iso sohva ruokapöytineen.

– Keittiössä on tilaa yllättävän paljon. Yleensä emännät katsovat ensimmäiseksi paikkaa kahvinkeittimelle ja tässä keittiössä on myös sille laskutilaa.

Mikroaaltouuni on piilossa kaapissa. Sen sijaan radiolle ei tarvitse etsiä paikkaa, sillä Adriassa on vakiona langaton bluetooth-kaiutinjärjestelmä.

Ympärivuotiseen käyttöön sopivan vaunun hinta on 32 740 euroa sisältäen lisävarusteita, kuten isompi kattoikkuna ja aluvanteet.

Pariskunnan liikkuvaksi kodiksi Jyrki Lehtonen suosittelee kompaktia matkailuautoa. Sellainen on esimerkiksi Sunlight T58, jonka takaosassa on parivuode. Lähes kuusi metriä pitkään autoon mahtuvat kaikki mukavuudet, mitä tien päällä tarvitaan sekä säilytystilat tavaroille ja vaatteille.

Turvavyöllisiä istumapaikkoja on yhteensä neljälle ja 2,3 litran turbodieselmoottorilla matka taittuu jouhevasti. Pienen kokoluokan matkailuautoa on näppärä pyörittää kaupunkialueellakin.

– Jos tahtoo ulkomaille ja haluaa mennä laivalla, tämän kokoluokan auto on edullisin. Yleensä rajana on kuusi metriä ja sitä pidemmistä autoista veloitetaan paljon enemmän, vinkkaa Lehtonen.

Sunlightin parivuoteellinen malli maksaa 54 030 euroa. Hintaan sisältyy runsas varustelu, kuten alustapaketti, lattialämmitys ja ohjaamon kattoikkuna.

Retkeilyauto on mainio valinta aktiivisille harrastajille ja seikkailijoille. Adria Nordkapp Twin 600 SP on erikoismalli, jossa ei tule vilu talvellakaan.

– Monet autot soveltuvat ympärivuotiseen käyttöön, mutta tämä soveltuu siihen erinomaisesti. Nordkapp on markkinoiden ainoa retkeilyauto, jossa on Alden nestekiertoinen lämmitysjärjestelmä lattiaa myöten. Lisäksi tähän autoon on laitettu lämmönvaihdin, joka lämmittää asunto-osaa myös ajon aikana sekä leiriydyttäessä auton moottoria.

Adrian retkeilyauto pohjautuu Fiat Ducato-pakettiautoon, jossa on lastausovet takana. Sisätiloihin mahtuu isojakin varusteita, kuten polkupyöriä, kun takana olevan parivuoteen nostaa sivuun. Autoon voidaan asentaa myös telineitä harrastevälineiden kuljettamiseen.

Nordkapp-erikoismallin lisävarusteltu hinta on 57 600 euroa.