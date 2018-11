Moni on jättänyt auton pesemisen odottamaan puhtaampia aikoja – Asiantuntija: "Ei ole viisasta"

Alkanut talvi on ollut ongelmallinen monelle autoilijalle. Lumen sijaan teillä on ollut yleensä kuraa tai tiesuolaa, mikä on tarkoittanut autojen jatkuvaa likaantumista.

Moni on jättänyt auton pesemisen odottamaan puhtaampia aikoja. Tämä ei ole kuitenkaan viisasta, sanoo Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen.

Vesalaisen mukaan ulkopintojen puhtaanapidosta pitää huolehtia talvellakin.

1 Älä jahkaile. Puhdista auto, kun se on likainen.

Puhdas auto miellyttää silmää, mutta on myös turvallisempi kuin likainen. Esimerkiksi ravan peitossa olevat valot vaikeuttavat auton havaitsemista ja kuljettajan omaakin havainnointia.

Vesalaisen mukaan auto on suositeltavaa pitää aina puhtaana – vaikka se tarkoittaisi jatkuvia pesuja.

– Itse olen rapakeleillä pesettänyt autoni noin kerran viikossa, hän kertoo.

– Ulkopinnoille kertynyt lika voi sotkea vaatteet ja aiheuttaa paljon vaurioita maalipinnalle. Joka kerta, kun vaate pyyhkäisee likaista peltiä, vaikutus on sama kuin hiekkapaperilla.

2 Jos haluat pestä auton itse, varaa sisätila.

Kun lämpötila painuu alle nollan, auton peseminen ulkona ei ole hyvä ajatus.

Monessa kaupungissa on itsepalveluhalleja, joissa auton voi käydä pesemässä omilla pesuaineilla pientä korvausta vastaan.

3 Huolehdi, että pestävä auto on sulanut.

Auton pinnalla oleva jääkerros estää pesuaineen pääsyn pestävälle pinnalle. Paras tapa jään poistamiseen auton päältä on ajaa se lämpimään pysäköintihalliin sulamaan.

Jään raaputtaminen tai hakkaaminen aiheuttaa herkästi vaurioita maalipintaan.

– Autotallittomille ostoskeskusten parkkihallit ovat hyvä vaihtoehto. Useat autopesulat ovat syystäkin parkkihalleissa, Vesalainen sanoo.

4 Voitele lukot ennen pesua.

Useimmissa uusissa autoissa ei ole näkyviä lukkopesiä, mutta ne peitekansienkin alla olevat on varmuuden vuoksi hyvä voidella – ainakin huoltojen yhteydessä.

Tähän kelpaa lukko- tai aseöljy.

– Suksiboksien näkyviä lukkopesiä ei saa unohtaa.

5 Kuivaa, kuivaa ja kuivaa.

Itse peseminen on samanlaista kuin muinakin vuodenaikoina. Talvella on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota auton kuivaamisen pesun jälkeen.

Erityisesti tiivisteet ja ne kohdat ovista, jotka ovat kosketuksissa tiivisteiden kanssa, on hinkattava puhtaaksi. Muuten ne jäätyvät.

– Kaupoissa on monenlaisia tiivisteiden käsittelyaineita, mutta niiden kanssa kannattaa olla tarkkana. Joidenkin autojen tiivisteitä nuo aineet vain haurastuttavat, Vesalainen sanoo.

– Kannattaa tarkistaa yhteensopivuus auton ohjekirjasta tai merkkihuollosta.

6 Valitse pesutapa tarpeidesi mukaan.

Itse, autofiksaajalla, pesukadulla vai pesuautomaatissa? Vesalaisen mukaan ainakin automaatti jättää menopelin aina jostain likaiseksi.

– Itsepesu maksullisessa hallissa maksaa monesti 10–15 euroa. Hintaero parin kympin käsinpesuun ammattilaisen tekemänä on siis varsin pieni, hän puntaroi.