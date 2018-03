Mutta mihin katosivat BMW Z13 ja Renault Fiftie?

Tällä viikolla avautuvassa Geneven autonäyttelyssä on jälleen esillä suuri määrä konseptiautoja eli koemalleja. Autonvalmistajilla on hyvin erilainen tapa tuottaa ja käyttää koemallejaan, mutta useimmiten niillä nuuskitaan suuren yleisön mielipiteitä muotoilusta ja/tai teknisistä uudistuksista. Hyvin harvoin konseptiauto on jo lähellä tuotantovalmiutta, kun se tuodaan suureen kansainväliseen autonäyttelyyn.

Geneven näyttelyn pitkässä historiassa on pitkä rivi mielenkiintoisia koemalleja. Tässä niistä muutama:

BMW Z13

Baijerilaiset toivat vuonna 1993 Geneveen konseptiauto Z13:n. Saksalaisvalmistajan mukaan oli tarkoitus näyttää, millaisia kaupunkiautot tulevaisuudessa ovat. Kolmipaikkaisessa autossa kuljettaja istui keskellä. Matkustajien penkit olivat sivuilla ja kuljettajaa taaempana, ja niissä molemmat matkustajat istuivat mukavan väljästi. Vain 830 kiloa painavaa autoa vei 82 hevosvoimaa tuottava moottori, joten cityhyrrästä todella oli kyse. Z13 ei päätynyt tuotantoon, mutta jotkut sen ratkaisut olivat samansuuntaisia kuin nykyisin myynnissä olevassa BMW:n i3-mallissa.

Renault Fiftie

Vuonna 1996 Genevessä esitelty konseptiauto Renault Fiftie sai paljon huomiota. Siitä ehdittiin jo povata persoonallista ja vahvaa kilpailijaa esimerkiksi Fiat 500:lle ja Minille, mutta ranskalaisvalmistaja ilmoitti varsin pian, ettei Fiftie ole menossa tuotantoon. Fiftie oli askarreltu kunnianosoituksena Renault 4CV:lle, joka tuli markkinoille vuonna 1946 eli 50 vuotta ennen Fiftien esittäytymistä.

BMW X5 Le Mans

BMW esitteli X5-maasturinsa vuonna 1999, ja seuraavana vuonna Genevessä patsasteli konseptiversio X5 Le Mans. Räyhäkässä koemallissa oli 6-litrainen V12-moottori, jonka kerrottiin tuottavan 700 hevosvoimaa ja 531 newtonmetrin väännön. X5 Le Mans kävi kellottamassa Nürburgringillä hurjia kierrosaikoja ja 308 kilometrin huippunopeuden, joten valmistajansa imagon rakentaja se kaiketi onnistui.

Bentley EXP 12 Speed 6e

Bentley tarjoili Genevessä viime vuonna EXP 12 Speed 6e:n. Valmistajan edustajat vihjailivat konseptin mahdollisesti taipuvan Bentleyn ensimmäiseksi sähköautoksi, mitä moni automaailmassa piti vitsinä. Mutta niin vaan ajat muuttuvat: Bentley sanoo nyt olevansa jo pitkällä EXP 12 Speed 6e:n muuttamisessa automerkin ensimmäiseksi täyssähköiseksi kulkupeliksi.