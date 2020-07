Mykistävä EU-päätös – Ferrari menetti tuotesuojan ikonisimpaan malliinsa

Ferrari on hävinnyt EU:ssa taistelun, jota kaikki maailman autonvalmistajat ovat seuranneet jännittyneinä.

Automuotoilua myyvä italialainen Ares Design -yhtiö toimitti jo vuosia sitten Euroopan unionin teollis- ja tekijänoikeuksien virastoon (EUIPO) vaatimuksen, jonka mukaan Ferrari on menettänyt yksinoikeutensa 250 GTO -mallin muotoiluun. Ares Designin mukaan 250 GTO:n muotoilu ja tuotenimi "ovat jo pitkään olleet käyttämättömät, eikä tuotesuojalle enää ole perusteita".

250 GTO on Ferrarin ikonisin malli. Sitä valmistettiin vuosina 1962–64 vain 39 kappaletta. 250 GTO:t vaihtavat omistajaa kymmenien miljoonien eurojen summilla, kun niitä silloin tällöin tulee myyntiin huutokaupoissa.

EUIPO on käyttänyt ratkaisunsa perusteena niin sanottua "käytä tai menetä" (use it or lose it) -periaatetta. Se tarkoittaa, että tuotesuoja vapautuu ainakin osittain kaikkien halukkaiden käyttöön, ellei tuotteen alkuperäinen valmistaja ole ollut aktiivinen. Yleensä aikaraja on EUIPOn mukaan viisi vuotta.

Vaikka Ferrari ei vuoden 1964 jälkeen ole valmistanut 250 GTO:ta, italialaisyhtiö suojasi tuotemerkin uudestaan vuonna, koska se sanoo tekevänsä klassikkomallilla vielä monipuolista bisnestä.

EUIPO myönsikin nyt Ferrarille yksinoikeuden 250 GTO -leluautoihin. Se myönnytys tuskin suuresti lämmittää Ferrarin pääkonttorissa.

Ferrari ja Ares Design ovat käyneet samaa kiistaa jo aiemmin italialaisissa oikeussaleissa. Viimeksi bolognalainen tuomioistuin rinnasti 250 GTO:n taideteokseksi ja kielsi sen kaikenlaisen kopioimisen.

Ferrarin ja Ares Designin kiista on kiinnostanut koko automaailmaa siksi, että halu kopioida tunnettuja automalleja on yleistynyt Kiinan autoteollisuuden kasvaessa nopeasti.

Tähän saakka jopa kiinalaiset tuomioistuimet ovat tuominneet kopioinnin. Tuoreimmassa tapauksessa pekingiläinen alueoikeus kielsi Jiangling-yhtiötä valmistamasta ja myymästä Landwind X7 -mallia, joka oli lähes yksi yhteen Range Rover Evoquen näköinen.