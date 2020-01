Myytävänä Lamborghini: Vuosimalli 2015, mittarissa 450 km, hinta noin 5 miljoonaa euroa

Huutokauppakamari Sotheby´s myy helmikuun 5. päivänä Pariisissa vähän käytetyn auton.

Sotheby´s nostaa verkkosivustollaan auton myyntivaltteina esiin kolme asiaa.

Auto on yksi kaikkiaan yhdeksästä valmistetusta Lamborghini Veneno Roadsterista.

Autolla on ajettu 450 kilometriä, joten se on huutokauppakamarin mukaan uuden veroinen.

Autolla on ollut kaksi omistajaa. Toinen heistä on Saudi-Arabian kuningasperheen jäsen.

Sotheby´s arvioi Veneno Roadsterin hinnaksi huutokaupassa 4,5–5,5 miljoonaa euroa. Hinta voi kuitenkin nousta arviosta roimasti, sillä viime syksynä yksi saman mallisarjan autoista vaihtoi omistajaa 7,6 miljoonalla eurolla.

Huutokaupattavassa Lamborghini Venenossa on 6,5-litrainen V12-moottori. Tehoa on 740 hevosvoimaa, ja kiihtyvyys nollasta sataan 2,9 sekuntia. Huippunopeus on 354 kilometriä tunnissa.