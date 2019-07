Näistä syistä täyssähköautot ovat yhä kohtuuttoman kalliita

Kun Keskisuomalaisen autosivuilla julkaistaan jotakin sähköautomallia tai sähköautoilua käsittelevä juttu, tulee muutamilta lukijoilta aina sama kysymys: miksi täyssähköautot ovat niin kalliita?

Tässäpä korkeahkojen hintojen syyt lyhyesti:

1) Teslan ensimmäiset tuotantomallit tulivat markkinoille 2008, ja Nissan Leaf pari vuotta myöhemmin. Täyssähköauto on tuotteena siis melko uusi. Valtavat tuotekehityskulut ovat sisäänleivottuina hinnoissa, eikä valmistajien kulurakenne ole vielä sellainen kuin ne toivoisivat. Täyssähköautot joutuvat käymään samankaltaisen polun kuin matkapuhelimet aikoinaan.

2) Akkuteknologia kehittyy, mutta riittävän tehokkaan akuston tekeminen on edelleen kallista. Sähköautojen akuista puhuttaessa kuulee usein viitattavan matkapuhelinten valmistajiin, jotka onnistuivat halpojen akkujen kehittämisessä. Ero on siinä, että matkapuhelin pärjää 0,01 kWh:n akulla. Noin 400 kilometrin toimintamatkaan tähtäävä sähköauto tarvitsee nykyosaamisella noin 80 kWh:n akuston. Autoteollisuuden mukaan akkukennoston hinta on yhä toistasataa euroa per kilowattitunti. Lisäksi akkujen pitää kestää käyttöä.

3) Autojen akkupaketit eivät ole pelkkää akkua, vaan ne tarvitsevat jäähdytystä, ohjausjärjestelmiä ja runkorakenteita. Nämä kulut ynnätään kalliiden akkumateriaalien päälle.

4) Autojen rajattu toimintamatka, latausongelmat ja ostajien epävarmuus pitävät täyssähköautojen tuotantomäärät yhä pieninä. Se sinänsä merkitsee suurempia yksikkökustannuksia.