Neljän miljoonan euron Bugatti – tämän hankkimiseksi olisi myytävä hurjasti hengityssuojaimia

Suomalaiset tykkäävät hakea käytettyjä autoja Saksasta. Luultavasti hyvin harvat härmäläiset ovat kuitenkaan vierailleet auto-ostoksilla Hollmann International -autoliikkeessä Stuhrissa lähellä Bremeniä.

Hollmann on tunnettu siitä, että se myy vain ylärekisterin premium-autoja. Vaikka Saksassa ollaan, esimerkiksi Volkswageneja on listoilta turha etsiä. Sen sijaan Bentleyt, Bugatit ynnä muut vastaavat merkit löytyvät myyntiluettelosta kattavasti.

Viime aikoina Hollmann on näyttävästi kaupitellut muun muassa Bugatti Chiron Sport Noirea. Se on harvinainen yksilö, sillä Bugatti on kertonut valmistavansa vain 20 Chiron Sport Noirea. Myynnissä oleva on niistä järjestyksessä ensimmäinen. Vasta muutama Chiron Sport Noire on valmistunut, mutta jokainen yksilö on jo myyty.

Hollmann myy Chiron Sport Noirea käytettynä, sillä mittarissa on 50 ajettua kilometriä. Kovin pian on siis ensimmäinen omistaja todennut, ettei auto ollutkaan käteen sopiva. Tai sitten on alkujaankin päätetty rahastaa pienen valmistuserän erikoisautolla, mutta sitä on sentään haluttu hetki ulkoiluttaa.

Hollmannin hintapyyntö on Saksan verotuksella 3 950 000 euroa (veroton hinta 3,32 miljoonaa). Hinta on yllättävä siinä mielessä, että joitakin viikkoja sitten autosta pyydettiin 4 022 200 euroa. Turhaan ei puhuta, että automaailmassa vallitsevat nyt ostajan markkinat. Hinnat sen kun putoavat.

Bugatti Chiron Sport Noirea vie neljällä turboahtimella ryyditetty 8-litrainen W16-moottori. Se tuottaa 1 500 hevosvoimaa ja 1 180 newtonmetrin väännön. Yhdistetty kulutus on 22,5 litraa satasella ja hiilidioksidipäästöt 516 grammaa kilometrillä.

Korkeiden hiilidioksidipäästöjen vuoksi auton tuonti ja rekisteröinti Suomeen olisi kallista lystiä.

Muutama viikko sitten erään Bugatin hankkiminen nosti Suomessa ison kohun. Chiron Sport Noire on kuitenkin täysin eri divisioonasta kuin silloin esillä ollut Bugatti, joten tämän hankkimiseksi olisi myytävä todella paljon hengityssuojaimia.

Sijoituksena auto saattaisi olla hyvä, sillä Bugatti valmistaa Chironeja enää tänä ja ensi vuonna. Sitten malli kuopataan.