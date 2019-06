Niko Ettasen vaativa kesäauto: 30-luvun A-Ford tarvitsee pikkuhuollon neljän tunnin välein

Kun Niko Ettanen pysähtyy jyväskyläläiselle piha-alueelle autollaan, kertyy ympärille heti ihastelijoita ja kyselijöitä. Eikä ihme, sillä A-mallin Ford vuosimallia 1931 on harvinainen näky arkiliikenteessä.

A-Fordia valmistettiin vuosina 1927–31. Se on monien autoharrastajien mielestä yksi koko autoilun historian tärkeimmistä malleista.

Miten A-Ford päätyi kesäautoksesi, Niko Ettanen?

Tämä ei totisesti ollut mikään heräteostos. Noin kymmenen vuotta yritin sitä ostaa edelliseltä omistajalta, mutta kauppoja ei syntynyt. Tänä keväänä saatiin vihdoin kaupat tehtyä, kun myyjällä taisivat loppua tilat ja aika Fordin kanssa touhuamiseen.

Eipä taida olla ihan helpoin arkiauto?

Ei ole. Noin neljän tunnin ajon jälkeen on tehtävä pieni huolto. Niveliä pitää rasvata, öljyjä tarkistaa ja niin edelleen. Liikkeelle ei kannata lähteä, jos tarkistukset ovat jääneet tekemättä. Mutta on tämä niin hauska ajettava, että vähän isompikin puuhastelu on vaivan arvoista.

Pitääkö varmuuden vuoksi kuljettaa työkalupakkia mukana?

Minulla ovat mukana vain jakoavain ja kampi. Niillä ilman muuta pärjää, koska autohan on vasta vajaat 90 vuotta vanha. Sisäänajo on siis hoidettu.

Onnistuuko tankkaaminen nykyisillä bensiinilaaduilla?

Tämän päivän bensiini ei käy A-Fordiin sellaisenaan. Lisään aina 20 millilitraa lyijyn korviketta kymmeneen litraan bensiiniä. En myöskään ikinä tankkaa huoltoasemalla, vaan haen bensiinin ensin kannulla kotiin. Näin on helpompi varmistaa, että lyijyn korvike sekoittuu kunnolla.

Löytyykö A-Fordiin varaosia?

Uuden startin ja bensahanan jouduin hankkimaan autoa kunnostaessani. Jenkeistä asti ne piti tilata, mutta näyttää maailmasta vanhojen Fordien osia löytyvän. Meitä harrastajia onneksi riittää.