Nuoret kaupunkilaiset suosivat leasingautoilua – "Moni ajattelee, ettei ole pakko omistaa autoa"

Yksityisleasingistä eli auton vuokraamisesta on tullut vaihtoehto auton omistamiselle.

Autotalojen leasing-sopimukset vaihtelevat. Yleisesti sopimus solmitaan 2-4 vuodeksi ja vuokrattavalle autolle määritellään ajokilometrimäärän yläraja, esimerkiksi 20 000–40 000 kilometriä. Asiakas tekee vuokraamisen yhteydessä sopimuksen rahoituslaitoksen kanssa. Sopimukseen voi sisältyä käsiraha tai sen voi tehdä ilman käsirahaa, jolloin kuukausimaksu on hieman korkeampi. Vuokraaja maksaa kuukausittaista leasingmaksua. Vuokrakauden loputtua hän voi lunastaa auton itselleen, ottaa toisen leasingauton tai päättää sopimuksen. Sopimuksiin voi sisältyä myös esimerkiksi talvirenkaat ja määräaikaishuollot, jolloin leasingmaksu on kalliimpi. Ajoneuvovero sekä liikenne- ja autovakuutus ovat vuokraajan vastuulla.

Myyntipäällikkö Mika Tarvainen Käyttöautosta sanoo, että tavallisimmin leasingasiakkaat löytyvät nuorten pariskuntien ja lapsiperheiden joukosta. Liisaus sopii Tarvaisen mukaan erityisesti ensiauton ostajalle ja pientä kaupunkiautoa tarvitsevalle.

– Esimerkiksi Käyttödiili-sopimuksella edullisimman auton, Citroën C1:n saa kolmeksi vuodeksi ja 30 000 kilometrin ajoon 207 eurolla. Sopimuksessa on kolme luokkaa: edullisin on basic, seuraava luokka plus ja kallein premium, ja vuokra-aika 2-3 vuotta käsirahalla tai ilman.

– Nykypäivänä moni nuori ajattelee, ettei ole pakko omistaa autoa. Liisaus sopii myös heille, jotka tietävät, etteivät tarvitse autoa esimerkiksi kolmen vuoden kuluttua. Jyväskylässä pienten leasingautojen sopimukset ovat lisääntyneet viime vuosina todella paljon, sanoo Tarvainen.

Tarvaisen mukaan auton omistamista sen sijaan suosivat henkilöt, jotka tarvitsevat isomman auton. Isoissa autoissa kuukausittainen leasing-maksu voi nousta 700 euroon.

Myös Veljekset Laakkosen myyntipäällikkö Valtteri Rossi on huomannut, että autojen yksityisleasing on yleistynyt voimakkaasti viime vuosina. Esimerkiksi Skodien kaupasta jo 15 prosenttia tehdään leasing-sopimuksin. Hän ei ole huomannut mitään erityistä asiakasryhmää autonvuokraajissa.

Rossi suosittelee liisausta varsinkin nuorille ensiauton ostajille. Liisauksen etuna kun on se, ettei sopimukseen välttämättä tarvita käsirahaa.

– Fiksudiili-sopimuksella saa auton alleen minimissään 185 eurolla kuukaudessa. Mahdollisen vanhan auton hyvityksestä saadut rahat voi käyttää muuhun kuin uuteen autoon. Luottotiedot pitää olla kunnossa myös leasing-sopimusta solmittaessa, hän muistuttaa.

Edellä mainittuja leasingsopimuksia voisi verrata esimerkiksi osamaksulla ostetun käytetyn auton kuluihin. Esimerkkitapauksessa ostaja maksaa reilun 6 000 euron hintaista, kymmenen vuotta vanhaa autoa takaisin neljän vuoden rahoitussopimuksella. Kuukaudessa hän maksaa vanhasta autosta korkoineen reilut 150 euroa kuukaudessa. Päälle tulevat auton huolto-, korjaus-, katsastus- ja rengaskulut, joita on ensimmäisen kahden ja puolen käyttövuoden aikana kertynyt 1 400 euroa.