Nyt loiskahti: Tämä uutuus on varma hitti suomalaiselle mökkikansalle

Kuten keksinnöt usein, tämäkin tuote lähti kehittymään rauhallisen iltahetken leppoisasta mietintätuokiosta. Uusiseelantilainen yrittäjä Guy Howard-Willis pysähtyi miettimään yksinkertaista ajatusta: kun henkilöauton vastine vesillä liikkumiseen on moottorivene ja moottoripyörän korvikkeiksi on kaikenlaisia vesijettejä, mikä on sähköpolkupyörän vastine vesillä liikkumista rakastaville.

Howard-Willis löysi kumppanikseen tunnetun polkupyöräsuunnittelijan Roland Alonzon, ja alkoi syntyä Manta5 Hydrofoiler XE-1. Se on veden päällä kulkeva, polkien ja sähköavustuksella liikkuva polkupyörän sukuinen laite.

Manta5 Hydryfoil XE-1:ssä alumiininen runko, kaksi hiilikuidusta rakennettua kantosiipeä ja pieni sähkömoottori, joka pyörittää potkuria.

Vesipyöräilijä voi itse säätää sähköavustuksen asteen. Jos akusta ottaa irti maksimitehon, sähköä riittää noin tunniksi. Pelkällä sähköavustuksella yltää ihanneoloissa noin 22 kilometrin huippunopeuteen.

Akun lataaminen nollasta täyteen normaalista sähköpistokkeesta kestää viisi tuntia.

Manta5 Hydrofoil XE-1 kelluu sähkötoiminnon sammuttamisen jälkeenkin, joten vesipyöräilemisestä voi pitää tauon missä tahansa. Laite painaa 29 kiloa, ja sen voi muutamassa minuutissa purkaa ja koota esimerkiksi henkilöautossa kuljettamista varten.

Uusiseelantilaisen Manta5-yrityksen edustajat kertoivat CES-messuilla Las Vegasissa, että vesillä liikkuvia sähköpolkupyöriä on jo tilailtu myös Eurooppaan. Kysyntää on ollut niin paljon, että koko tuotanto on myyty loppuun kesäkuulle asti.

Manta5 Hydrofoil XE-1:n hinta on 6 590 euroa. Lisäksi tulevat päälle ostajan kotimaan määrittelemät verot.