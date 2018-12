"Nyt loppui keskustassa asiointi" – Uudet liikennejärjestelyt johtivat kortteliralliin Jyväskylässä

Nyt loppui keskustassa asiointi, kun Forumin parkkihalliin ajaminen on ympäri ämpäri ajamista. Näin totesi suivaantunut autoilija Keskisuomalaisen mielipidepalstalla. Kun toinenkin lukijamme kehotti autotoimitusta tutkimaan Jyväskylän Asema-aukion pysäköinnistä aiheutuvaa korttelirallia, lähdimme paikan päälle.

Asema-aukio on jyväskyläläisten suosima pysäköintialue, jonne on totutusti ajettu Asemakadun kautta. Reilu kuukausi sitten liikennejärjestelyt muuttuivat ja aukiolle tehtiin uusi ajoliittymä Hannikaisenkadun puolelle. Tämä niin sanottu suuntaisliittymä tarkoittaa, että Asema-aukiolle pääsee ajamaan vain yhdestä eli Matkakeskuksen suunnasta Hannikaisenkatua. Parkkialueelta poistutaan vastakkaiseen eli etelän suuntaan.

Lähden tutkimusmatkalle ja ajan Asema-aukiolle etelästä päin Hannikaisenkatua. Lähestymissuunta on huono, jos haluaa välttää korttelirallin. Käännyn vasemmalle Asemakadulle, koska vanha tapa istuu tiukassa eikä kääntymistä ole kielletty.

Joudun ajamaan korttelin ympäri Kauppakatu–Väinönkatu–Hannikaisenkatu päästäkseni Asema-aukiolle. Saman kierroksen voi tehdä myös toisin päin, mutta yhtä kaikki, kierrettävä on.

Samaan aikaan liikenteessä on selvästi kuljettajia, joita uusi järjestely hämmentää. On empiviä hidasteluja ja äkkinäisiä u-käännöksiä.

Ymmärrän niitä autoilijoita, joita ”ympäri ämpäri” ajelu ärsyttää. Etenkin, jos ei ole tottunut keskustassa ajelemaan ja haluaa vältellä ylimääräistä kurvailua. Muutoksiin on kuitenkin syytä totutella, sillä kun Jyväskylän keskustaa kehitetään, muuttuu paljon muutakin, ja autoilijoita patistetaan pysäköintihalleihin.

Asema-aukiolla autojen pysäköintipaikkojen määrä on vähentynyt. Joulukuisena lauantaina parkkialue on lähes täynnä. Osa autoilijoista ajaa aukion läpi Forumin halliin, mutta on myös paljon autoilijoita, jotka välttelevät keskustan pysäköintitaloja, syystä tai toisesta.

Kati Huttunen pysäköi ison maastoautonsa Asema-aukiolle. Hänellä oli vaikeuksia löytää ennestään tutulle parkkipaikalle. Parkkihalleja Huttunen ei yleensä käytä.

– Hallit ovat niin ahtaita, ettei niihin viitsi ajaa.

Hankasalmella perheineen asuva Huttunen asioi yleensä siellä, missä pysäköinti on helppoa.

– En mielelläni Jyväskylän keskustaan ajele. Se ei ole hirveän houkuttelevaa, yleensä käymme Sepässä tai muualla kauppakeskuksissa.

Huttusen avomies Mikko Matilainen puuhailee tovin pysäköintiautomaatin kanssa ennen kuin saa lipukkeen tulostettua. Laite on Matilaiselle outo, koska hän ei ole käynyt keskustassa kolmeen vuoteen.

– Jos tulee täällä liikuttua, käytän katuparkkia. Hallit ovat varmaan nykypäivää, mutta ne saisivat olla väljempiä, että on helpompi mennä, tuumaa Matilainen.

Liikenneinsinööri Timo Vuoriainen on Jyväskylän kaupungin työryhmässä, jossa suunnitellaan pysäköinnin hallintaa. Hän vahvistaa, että maanpäälliset autopaikat vähenevät entisestään kaupungin keskustassa.

Ensi kesänä käynnistyvä katutyömaa lakaisee pois parkkiruutuja Yliopistonkadulta ja Vaasankadulta. Lisäksi Kirkkopuiston ympäristön rakennustyömaat, jo aloitettu Reimari ja tuleva P-Paraati, kutistavat kadunvarsipysäköintiä.

– Uusien järjestelyjen takia poistuu kadunvarsilta arviolta 150 autopaikkaa. Se on aika merkittävä osa, kun paikkoja on nyt noin 500. Pääpainona on siirtää pysäköintiä laitoksiin. Se vaatisi, että pystytään parantamaan käyttäjäkokemuksia, sillä laitokset koetaan ahtaiksi ja ankeiksi, toteaa Vuoriainen.

Asema-aukion muutokset jouduttiin tekemään, koska paikallisliikenteen terminaalin pysäkkejä piti siirtää Reimarin työmaan tieltä Vapaudenkadulta Asemakadulle. Vuoriaisen arvion mukaan väliaikaisjärjestely voi venyä vuosiksi riippuen keskustan työmaiden edistymisestä.

Autoilijoita kuuntelemalla sujuvampaa kohti

Jyväskylän kaupunki on löytynyt tahtotilan parantaa keskustassa asioivien autoilijoiden kokemuksia.

– Olemme huomanneet, että pysäköinnistä on tullut keskusta-alueella mainehaitta. Siihen halutaan reagoida, sillä asiakkaan eli pysäköijän kokemus on merkittävä asia, mikä vaikuttaa siihen lähdetäänkö vai eikö keskustaan, sanoo Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikön kehittämishankkeen päällikkö Pirkko Flinkman.

Flinkman myöntää, että tähän saakka on ehkä liikaakin tuijoteltu tilastoja eikä kuunneltu asiakkaiden mielipiteitä. On ajateltu, että Jyväskylässä pysäköinnin tilanne on hyvä, koska hinnat ja palvelut pärjäävät vertailuissa muihin kaupunkeihin.

Nyt puhaltavat uudet tuulet. Flinkman lupaa ensi vuodelle konkreettisia toimia.

– Lähdemme tekemään Jyväs-Parkin kanssa työtä ja parantamaan maksullisen pysäköinnin palveluja. Tavoite on, että asiakkaan kokemus pitää olla parempi. Se ei tarkoita, että hinta halpenisi, mutta aina voidaan tehdä parannuksia.

Flinkman toivoo, että kehittämistä voidaan ideoida yhdessä. Hän kutsuu mukaan myös ne autoilijat, jotka väistelevät keskustaa ja maksullista pysäköintiä periaatteen vuoksi.

– Käyttäjälähtöisyyttä täytyy parantaa myös julkisesti keskustellen. Toivon, että keskusteluissa päästään eteenpäin ja voidaan lieventää mielipiteitä puolin ja toisin.