Nyt loppuvat parkkipaikkojen kolhut, lupaa Hyundai

Autonvalmistajat ovat viime aikoina luvanneet tehdä lopun matalan nopeuden peruutuskolhuista, joita pelkät tutkat ja kamerakuvat eivät näytä poistavan. Autoteollisuus on nyt ottamassa pidemmän loikan. Joidenkin valmistajien uusissa ja uudistuvissa malleissa autot alkavat jarruttaa automaattisesti havaitessaan peruuttavan auton takana ihmisen tai esineen, eivätkä ainoastaan varoita esteestä.

Tällä viikolla joukkoon liittyi Hyundai, joka kertoi vetyauto Nexon ja täyssähköisen Kona electricin esittelyjen yhteydessä uusista hätäjarrutus- ja varoitustoiminnoista.

– Tämä on oikeastaan aika luonteva jatko peruutuskameroille ja -tutkille. Hätäjarrutuksiin liittyvä tekniikka on ollut käytössä jo pitkään, joten miksi sitä ei liitettäisi kuljettajien avuksi myös peruutuksissa. Jokainen meistä kuitenkin tietää, miten vaikeaa joskus on havaita esimerkiksi risteävä liikenne ostoskeskuksen ahtaalla pysäköintialueella, sanoi Hyundain tuotekehityskeskuksen varajohtaja Ki Sang Lee.

Hyundain teknikka (Rear cross traffic collision avoidance assist) toimii samalla periaatteella kuin Toyotan ja Nissanin kehittämät järjestelmät. Jos kuljettaja ei peruuttaessaan huomaa estettä tai risteävää liikennettä, auto jarruttaa ja pysähtyy 2–4 sekunniksi. Se antaa kuljettajalle tarpeeksi aikaa joko painaa jarrupoljinta tai antaa auton jatkaa peruuttamista varoajan päätyttyä.