Nyt puhuu liikenneraivosta syytetty BMW-kuski: "Myönnän, että minua rupesi v***ttamaan aika lailla"

Keskisuomalainen uutisoi maanantaina tapauksesta, jossa Jyväskylässä autoillut kuljettaja kertoi joutuneensa pari päivää aiemmin liikenneraivon kohteeksi.

Volvolla ajanut kuljettaja kertoi, että hänen ajaessaan Nelostietä Tourulasta Palokan suuntaan viereen ilmestyi kiihdytyskaistalle kaksiovinen BMW Z4 -henkilöauto. Volvo-kuskin mukaan BMW-kuski yritti tunkemalla pakottaa hänet vaihtamaan vasemmalle kaistalle, vaikka sielläkin liikkui autoja. Tapaus sattui Holstin kohdalla.

– Lopulta hän painoi kaasun pohjaan ja ehti juuri ennen kiihdytyskaistan päättymistä eteeni. Se ei riittänyt BMW:n kuskille. Hän jäi ajamaan eteeni melko hitaasti, ja kun pistin suuntavilkun oikealle kääntyäkseni Mannilan rampille, myös BMW lähti viime hetkellä kohti Mannilaa. BMW ajeli tahallisen hitaasti noin 20–25 kilometrin tuntivauhtia edessäni Saarijärventietä pitkin. Lopulta auto katosi, kun pysäkiltä lähtenyt bussi tuli väliimme. Mistä näitä idiootteja oikein tulee? Volvo-kuski ihmetteli.

BMW-kuski: "Kyllä siinä rupesi vähän käämi nousemaan"

Keskisuomalainen tavoitti torstaina kyseisen BMW Z4:n omistajan. Tapahtumat etenivät hänen mukaansa pääpiirteissään Volvo-kuskin kuvaamalla tavalla, tosin tilanteen aiheuttajasta kuljettaja on eri mieltä.

– Muistan tilanteen. Läksin kiihdyttämään liittymästä normaalisti Palokan suuntaan, ja samaan aikaan ajoi Tourulan suunnasta joku farmari-Volvo. Rupesin tietysti kiihdyttämään, jotta pääsisin motarille, ja Volvo kiihdytti rinnalla samaan aikaan, etten varmasti pääsisi sinne. Se oli niin härskiä kiusantekoa, että kyllä siinä rupesi vähän käämi nousemaan. Ainut raivo, mitä siinä tapahtui, oli se, että rupesin ajamaan ihan vittuillakseni kahdeksaakymppiä siinä Volvon edessä (satasen rajoitusalueella), BMW-kuski sanoo.

Hänen mukaansa kyse ei ollut mistään "liikenneraivosta": samassa paikassa moni muukin ajaa hänen mukaansa kahdeksaakymppiä.

– Myönnän, että minua rupesi vituttamaan aika lailla, mutta ajoin oikeaa kaistaa, enkä estänyt ketään. En minä mitään sääntöjä rikkonut. Jos se jonkun mielestä on raivoa, niin "so what", BMW-kuski jyrähtää.

Kuljettaja myöntää myös, että hän kääntyi tietoisesti samasta Mannilan liittymästä kuin Volvo-kuski ja jäi tämän eteen köröttelemään.

Joustavuutta liikenteeseen

BMW-kuskin mielestä tapauksesta kertoneella Volvo-kuskilla olisi "peiliin katsomisen paikka". Hänen mukaansa Holstin kohdalla olisi riittänyt, että Volvo-kuski olisi "pikkuisen" nostanut jalkaansa kaasulta, jolloin BMW olisi päässyt sujahtamaan sulavasti Nelostielle.

– Kukaan ei olisi häiriintynyt ollenkaan. Kyllä se oli ihan silkkaa kiusantekoa.

Kuljettaja toivoo suomalaiseen liikennekulttuuriin kaiken kaikkiaan lisää joustavuutta.

"Menestys näkyy autossa"

BMW-kuski on pannut merkille, että tiettyihin automerkkeihin suhtaudutaan liikenteessä eri tavalla kuin muihin.

– Ymmärrän, että tuokin auto, jolla olin sinä päivänä liikkeellä, aiheuttaa vähän samanlaisia reaktioita kuin moottoripyörä. Sen verran katsoin Volvo-kuskia silmiin, että näin jo katseesta, että nyt kuskia vituttaa. Valitettavasti menestys näkyy tällaisessa autossa, jos pikkuisen voi leikkiä laskea, BMW-kuski naurahtaa.

Bemareiden lisäksi turhaa kiihtymystä kanssa-autoilijoissa herättävät hänen mukaansa ainakin Mercedes-Benzit ja Audit.

– Ne ovat kalliita autoja, joten kyllähän ne herättävät intohimoja. Toinen autoni on Mersu, ja pääsääntöisesti ajan rajoitusten mukaan, kuski vakuuttaa.

