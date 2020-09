Nyt putkahti myyntiin sen luokan ranskalaisia autoharvinaisuuksia, ettei paremmasta väliä

Jos olet kiinnostunut ranskalaisista autoharvinaisuuksista, nyt kannattaa olla tarkkana.

Autonvalmistaja Peugeot on pistänyt myyntiin kymmeniä ajoneuvoja, jotka ovat aiemmin olleet esillä Peugeotin elämysmuseossa ( Musée de l’Aventure Peugeot) Sochaux'n kaupungissa.

Autohuutokauppa järjestetään 20. päivänä syyskuuta elämysmuseossa, mutta siihen voi ja jopa suositellaan osallistumaan internetin välityksellä. Tapahtuman hallinnoi huutokauppatalo Aguttes, jonka verkkosivuilla ( www.aguttes.com) myyntituotteet ovat nähtävillä.

Peugeotien lisäksi myytävänä on toisen PSA-konsernin brändin eli Citroënin kulkuneuvoja. Myytävien autojen joukossa on ihan kaikenlaista, esimerkiksi konseptiautoja ja autourheilussa ykkössijoja keränneitä autoyksilöitä.

Tässä muutama poiminta:

Vuoden 2016 Dakar-rallin valloittanut Peugeot 2008 DKR16 voi nousta huutokaupan kalleimmaksi autoksi. Kuva: Musée de l'Aventure Peugeot

Peugeot 2008 DKR16

Peräti 13 kertaa Dakar-rallin voittanut Stéphane Peterhansel oli vuonna 2016 aavikkorallin ykkönen tällä Peugeot 2008 DKR16 -autolla. Mallinimen lisäksi autolla ei ole mitään tekemistä Peugeot 2008 -vakioauton kanssa. Hevosvoimia on 350, vääntöä peräti 800 newtonmetriä ja kaikki rakennettu varta vasten aavikkoseikkailua varten. Auto on myös huutokaupan kalleimpia, sillä sen hintahaarukaksi on arvioitu 450 000–550 000 euroa.

Kaksipaikkainen koemalli Tulip oli Peugeotin kaukonäköinen ajatus kaupunkiautosta vuonna 1995. Kuva: Musée de l'Aventure Peugeot

Peugeot Tulip konseptiauto

Peugeot kehitti vuonna 1995 konseptiauto Tulipin. Koemallista tehtiin pieni kaupunkiauto, jollaisten Peugeot arveli nousevan suureen suosioon ruuhkaisissa suurkaupungeissa. Niin kävikin, mutta Tulip ei päässyt tuotantolinjalle saakka. Tulip olisi ollut edelläkävijä muutenkin, sillä Peugeot hahmotteli autoa sopivaksi jonkinlaiseen yhteiskäyttöön ja myös sähköistettäväksi. Hinta-arvio 7 500–9 500 euroa.

Tällä autolla Sébastien Loeb karkasi muilta vuonna 2012 . Citroën DS 3 WRC takasi monet ranskalaisjuhlat. Kuva: Musée de l'Aventure Peugeot

Citroën DS 3 WRC

Huutokaupattava Citroën DS 3 WRC -rallitykki on PSA-konsernin mukaan autoyksilö, jolla Sébastien Loeb voitti kuusi MM-rallia ja maailmanmestaruuden vuonna 2012. Vaikka kuljettajat vaihtuivat, samaisella autolla ajettiin rallin MM-sarjaa vuoteen 2016 saakka. Autolla ajettiin yhteensä 32 MM-rallia, joista peräti 16 toi paikan palkintopallilla ja vain 4 päättyi keskeytykseen. Auto on huutokaupassa ainoa, jolle ei ole annettu hinta-arviota.

Konseptiauto Peugeot Flux voitti pari muotoilupalkintoa, mutta tuotantolinjalle ei sekään päätynyt. Kuva: Musée de l'Aventure Peugeot

Koemalli Peugeot Flux

Vuonna 2007 valmistunut koemalli Flux kuuluu Peugeotin pitkään ja värikkääseen konseptiautojen rivistöön. Auton pääsuunnittelija oli 20-vuotias romanialainen Mihai Panaitescu, joka sanoi auton säteilevän yhtä aikaa keveyttä, tehokkuutta ja yksinkertaisuutta. Peugeotilla tuskin oli ajatusta viedä Fluxia tuotantolinjalle asti, mutta kansainvälisissä autonäyttelyissä se kiersi vetonaulana. Konsepti-Flux on ainutkertainen harvinaisuus, mutta se ei ole ajokunnossa. Hinta-arvio 45 000–50 000 euroa.