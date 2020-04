"Oho, nyt kävi hassusti", vastaa maahantuoja, kun Suomessa yrittää ostaa Suzuki Ignisin

Britannian pienikulutuksin polttomoottoria käyttävä henkilöauto on What Car? -lehden tuoreen tutkimuksen mukaan Suzuki Ignis. Japanilaisvalmistajan pieni katumaasturi voitti lehden vastaavan tutkimuksen myös vuosi sitten.

Ignis kulutti lehden "arkiajoa mallintavassa tutkimuksessa" 3,9 litraa satasella.

WhatCar? tekee kulutusmittaukset kaikille automalleille laboratorio-oloissa. Reitille on simuloitu pysähtelevää kaupunkiajoa, taajama-ajoa ja nopeamman vauhdin moottoritieajoa. Laboratorion lämpötila on aina 21 astetta Celsiusta, ja olosuhteiden vaikutus kulutusmääriin on lehden mukaan enintään yhden prosentin luokkaa.

Kärkipaikan ottanut malliversio oli Suzuki Ignis SHVS. Autossa on Suzukin kevythybridijärjestelmä, jossa 1,2-litraista bensiinimoottori saa apua pieneltä sähkömoottorilta. Sähkö on tukena ennen muuta liikkeelle lähdettäessä.

Mikään ei ole vuodessa muuttunut myöskään Ignis-mallin myyntiponnisteluissa Suomessa. Laiskasti myytävää automallia on neljässä vuodessa ensirekisteröity Suomessa vain 122 kappaletta. Ignis on Suomessa virallisesti myynnissä, mutta jälleenmyyjillä sitä ei ole nähtävänä.

Kun yrittää päästä ostamaan Ignisin maahantuojan verkkokaupasta, saa erikoisen vastauksen: "Oho, nyt kävi hassusti! Kaikki autot on jo ehditty myydä."

Seuraavaksi Ignis-asiakkaalta kysytään verkossa, että "kävisikö joku alla olevista" ja tarjotaan erilaisia Suzuki Swiftin tai Vitaran versioita.