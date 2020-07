Oletteko ihan tosissanne? – Tämä kysymys tuli mieleen, kun VW-konsernin luksusbrändi esitteli uutuutensa

Bentley Motors esitteli torstaina uudistuneen Continental GT Mulliner -avoauton. Koska kyseessä on Bentley Mulliner, oli esittely viety Ranskan Rivieran hienoistuneimpaan lomakeitaaseen St. Tropeziin.

Volkswagen-konserniin kuuluva Bentley sanoo, että uutuus on luotu palvelemaan ihmisiä, jotka osaavat nauttia elämän kauneimmista yksityiskohdista.

Nautittava yksityiskohta on valmistajan mukaan esimerkiksi täysin uudenlainen, aidon kristallin inspiroima keula.

Sisätilojen ompelemiseen on käytetty 400 000 tikkiä. Kun nykyään on muotia etsiä kaikesta Suomi-kytky, niin tässä autossa se on kaiketi tikkien määrä. Se on suunnilleen yhtä paljon kuin futiksen SM-sarjassa aikanaan ommeltiin tikkejä puolustajien kasvoihin sen jälkeen, kun he olivat painineet Jallu Rantasta vastaan.

Uudistunutta avoautomallia varten on kehitetty järjestelmä, joka pitää pyörien keskellä olevan Bentley-logon ajon aikana oikeassa asennossa. Olisi mukava päästä kysymään yhtiön tuotekehitysinsinööreiltä yksi kysymys: oletteko ihan tosissanne?

Uuden Bentley Continental GT Mullinerin matkustamon tyyliä. Niin, ja St. Tropezin tyyliä. Kuva: Bentley Motors

Matkustamossa on kuulemma pyritty siihen, että analogisuus ja digitaalisuus kohtaavat saumattomasti. Sisätilojen tunnelmaväri on valittavissa seitsemästä vaihtoehdosta. Äänentoistosta huolehtivat 18 kovaäänistä ja kaksi bassovahvistinta.

Continental GT Mulliner -avoauton saa Bentleyn V8- tai W12-moottorilla varustettuna. Moottoreiden tehoja valmistaja ei kertonut, mutta molempien huippunopeudet ovat pitkälti yli 300 kilometriä tunnissa ja kiihtyvyys nollasta sataan ripeimmällä versiolla 3,7 sekuntia.

Valittavien ulkovärien määrä on rajaton, sillä asiakas voi tuoda värimalliksi minkä tahansa suosikkiesineensä. Bentley Mulliner lupaa siirtää saman värisävyn auton kylkiin.

Esittelyn lopussa valmistaja hetkeksi säikäyttää. Se kertoo myynnin alkavan heti vain muutamassa maassa. Mutta eipä hätää: seuraavassa lauseessa luvataan, että tilauskirjat avataan kaikissa EU-maissa loppuvuodesta 2020. Vain yksi nautittava yksityiskohta – auton hinta – meiltä kiihkeästi jo odottavilta puuttuu.