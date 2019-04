Onko kesäsi avoautoa vailla? Nyt ostoksille, sillä nyt niitä vielä löytyy

Kun lippalakkipoikien päät kääntyvät ja sauvakävelijäkin kehuu hienoksi, täytyy autossa olla jotain erityistä. Valkoinen BMW 335 Cabrio on komea näky, joka loistaa kilpaa auringon kanssa. Testipäivä on juuri sopiva sesongin ensimmäiselle avoautoajelulle, koska lämpötila huitelee mukavan kesäisissä lukemissa ja katon voi pitää huoletta piilossa.

Sporttisen menijän punaisille nahkaistuimille mahtuisi melko väljästi neljä matkustajaa. Tällä kertaa kuljettajan viereen pääsee muuan mummo, joka tokaisee, että tulisipa lotosta jättipotti, niin saisi aina yhtä hulppeaa kyytiä.

Jättipottia ei tämän käytetyn Bemarin hankkimiseen tarvita. Alle 100 000 kilometriä ajetun kovakattoisen avoauton hinta on 25 800 euroa Sports Car Center Jyväskylän liikkeessä. Paikallisjohtaja Petteri Tawast arvioi, että tämän hintaluokan avoautoilla on yleensä hyvä menekki. Hänen mukaansa kaunis kevätsää ei ole erityisemmin vaikuttanut autojen kysyntään, ainakaan toistaiseksi.

– Muutamia kyselyitä on tullut, mutta meidän liikkeestä ei ole vielä myyty avoautoa tälle kesälle. Konsernin liikkeistä löytyy aina kymmenen avoautoa ja meilläkin on aina muutama tarjolla, toteaa Tawast.

Testattu avo-BMW ei ole kevyen sarjan menopeli, vaan M-Sport-varusteltu tehotykki, joka tarjoaa turboa ja törinää. Takavetoisen auton yli 300 hevosvoiman tehot tuntuvat kaupunkiajossa jopa liioittelulta, mutta kiihdytyskaistalla ne antavat hetkellisen huuman.

Voimakas auto vaatii kuskiltaan vahvaa otetta sekä kytkimen että käsivaihteiden käyttämiseen. Ei ehkä paras vaihtoehto kepeän kesäpäivän huolettomaan huvitteluun, mutta taatusti niiden kuskien mieleen, jotka tehoista tykkäävät.

Verkkoseulonnan tuloksena Jyväskylästä löytyy toistakymmentä avoautoa, jotka odottavat ostajaa autoliikkeissä.

Käytettyjen autojen hintahaitarin ääripäissä ovat Mini One Cabrio 10 880 euroa ja BMW M4 Cabriolet 94 999 euroa. Listalla on myös kaksi 2019 uutuusmallia, joista Mazda MX-5 Luxury Sport maksaa 48 043 euroa ja BMW Z4 Roadster 79 200 euroa.

Hopeanvärinen Mini One Cabrio on myynnissä Rinta-Joupin Autoliikkeessä. Myynti-ilmoituksessa maalaillaan, että juuri katsastetulla pelillä voi ajella katto alhaalla kohti auringonlaskua. Tekstin takana on automyyjä Harri Aalto.

Sähkötoimisella kangaskatolla varustettu Mini on vuosimallia 2007.

– Mini on tuore tapaus, viikko sitten laitettu myyntiin. Harvoin tässä hintaluokassa löytyy hyväkuntoisia avoautoja. Tämä on tyylikäs peli, joka käynee kaupaksi suhteellisen ripeästi, arvioi Aalto.