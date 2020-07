"Osta moottoriurheilun kauneusarvoilla ympäröity koti" – Jos jotakin asuinaluetta voi kutsua turboahdetuksi, se on tämä

Kaikki moottoriurheilua seuraavat tietävät Silverstone Circuitin. Se on kahden kunnan alueella Englannissa sijaitseva moottorirata, jossa on esimerkiksi ajettu Formula-1:n MM-sarjaa vuodesta 1948. Se on tuttu myös monista muista moottoriurheilun merkittävistä tapahtumista, esimerkiksi Britannian Moto-GP:stä. Alkujaan alue toimi sotilaslentokenttänä.

Nyt moottoriradan ytimeen aletaan rakentaa 60 taloa käsittävää asuinaluetta. Rakennusyhtiö Escapade Living toteaa keväällä vuonna 2022 valmistuvien talojen mainoksessa muun muassa: "Osta moottoriurheilun kauneusarvoilla ympäröity koti."

Moottoriurheilun kauneusarvoihin pääsee käsiksi 650 000 Englannin punnalla (= 712 000 euroa). Kalleimmat asunnot maksavat 1,6 miljoonaa puntaa (= 1,76 miljoonaa euroa).

Asunnon omistaminen sisältää useita Silverstonen moottorirataan liittyviä etuja. Asukkailla on vapaa pääsy kaikkiin radalla järjestettäviin tapahtumiin ja Silverstone Circuitin klubirakennukseen.

Samanhenkisistä naapureistakaan ei moottorien ystävällä olisi pulaa. Kuva: Escapade Living

Moottoriradan alueelle nousevat asunnot ovat ajatuksena sen verran erikoinen, että ne todennäköisesti käyvät kaupaksi lähinnä sijoittajille ja moottoriurheilussa toimiville yhtiöille.

Britanniassa on vastaavaa konseptia käytetty joidenkin vähemmän meteliä aiheuttavien urheilulajien yhteydessä. Wimbledonin tenniskeskuksen lähelle nousi jokin aika sitten asuinalue, jonka asunnoista sijoittajat ostivat nopeasti ison osan. Se on helppo ja tuottoisa airbnb-kohde etenkin maailman tunnetuimman tennisturnauksen aikoihin. Myös useat jalkapalloseurat rahoittavat toimintaansa stadionin kylkeen rakennetuilla asuintaloilla ja hotelleilla.

Moottoriurheilun ja ihan tavallisen arkiliikenteen aiheuttamasta melusta on yhtä monta mieltä kuin miestäkin. Siksi Silverstone ei asuinpaikkana ehkä kiinnostaisi kovin monia. Mutta oivoi, jos moottoriurheilu ja turboahtaminen ovat sinulle kaikki kaikessa – täältähän se eläkevuosien koti pitää hankkia.