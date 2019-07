Ostaisitko auton kojelautaasi kellon, joka maksaa 145 000 euroa – nämä lisävarusteet ovat todella ökyä

Suomessa voi ihastella silloin tällöin todella kalliita autoja. Luksusvarustellun auton voi nähdä jopa hyvin arkisessa paikassa – vaikkapa lähikaupan parkkipaikalla tai oman työpaikan pihassa.

Totuus kuitenkin on, että kaikkein ylenpalttisimpia lisävarusteita eivät suomalaiset yleensä halua. Bentleyllä, Rolls-Roycella tai Mercedes-Maybachilla ajaminen on vaatimattomien ihmisten valtiossa jo sinällään sen verran kuumottava juttu, että lisävarustelistalta löytyvä, hyvän kaupunkikaksion hintainen autokello tuntuu vähän liioittelulta.

Tässäpä kuitenkin nykyisille ja tuleville optio-, lotto- tai mille hyvänsä miljonääreille vähän vinkkejä auto-ostoksille.

1. Paljonko kello?

Monet autonvalmistajat kaupittelevat lisävarusteina ylärekisterin kojelautakelloja. Pröystäilyn kuningas on Bentley, joka tarjoaa katumaasturiinsa Bentaygaan noin 145 000 euron (+verot) lisämaksusta Breitlingin valmistamaa kelloa. Kelloon on istutettu sen verran jalokiviä, että se pidetään koko ajan ihasteltavana spottivaloilla.

2. Kuvaaminen seis

Useimmat meistä saavat pysäköidä autonsa kaikessa rauhassa – ilman paparazzien sarjatulta. Ainakin Rolls-Royce Phantomiin ja Bentley Mulsanneen saa niin sanotut antipaparazzi-verhot, joiden hinta lisävarustelistalla on noin 15 000 euroa. Tummennetut tai peililasit eivät autonvalmistajien mielestä ole yhtä toimivat, koska verhot saa käyttöön ja pois käytöstä milloin tahansa.

3. Parempi kylmänä

Jää- ja viilennyskaapit ovat jo vähän eilisen varusteita. Niitä on ollut tyrkyllä kalliin hintaluokan autoihin jo kauan, ja autovarustekaupasta voi minijääkaapin hakea vaikka halpaan kesäautoon. Bentley hyppää tässäkin omaan sarjaansa: brittiläisen luksusmerkin varustelistalla on noin 9 000 euron minijääkaappi. Tuolla summallahan ostaa kotikeittiöönsä kaikki kodinkoneet ja tekee pienen pintaremontin kaupan päälle.

4. Jos tulee jano

Edustusluokan autoon sopivia juomalaseja on tietenkin monen luksusauton lisävarustelistalla. Se on ymmärrettävää, sillä olisihan se noloa juoda tuuletetuilla ja hierovilla nappanahkaistuimilla samppanjaa kertakäyttölasista. Jopa Volvo on lähtenyt pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa Orreforsin kanssa lasileikkiin. Orrefors toimittaa Volvoihin muutakin tärkeää: esimerkiksi kristallisia vaihdekepin nuppeja.

5. Eväät esiin

Piknik on huviretki, johon liittyy eväiden syöminen ulkona. Se oli alkujaan kovin herraskainen harrastus, ranskaksi pique-nique. Bentleyn asiakas ei jää tästäkään ilosta paitsi: Bentayga maasturiin saa täydellisen piknik-valmiuden noin 24 000 eurolla. Paketti sisältää mm. astiaston, kylmäkaapin ja peräkontista esiin vedettävän pöydän.

6. Tähdet, tähdet

Jos ihmisellä on tarpeeksi rahaa, syntyy tietysti oikeus tuijottaa kaunista tähtitaivasta alati. Ainakin Rolls-Royce sen takaa: tähtitaivaaksi koristeltu sisäkatto maksaa vain kymppitonnin + verot.