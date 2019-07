Outo ilmiriita: Valmistaja tuohtui, kun sen autoa myydään liian halvalla

Superautojen valmistaja Koenigsegg arvostelee verkkosivuillaan ja sosiaalisessa mediassa voimakkaasti huutokauppakamari Bonhamsia.

Ruotsalaisyhtiön mukaan syyskuussa huutokaupattava Koenigsegg One:1 on hinnoiteltu "ammattitaidottomasti ja aivan liian edulliseksi".

Koenigsegg sanoo, että arvostetun huutokauppakamarin toiminta vahingoittaa autonvalmistajan kaikkea toimintaa. Koenigsegg on tuohtunut myös siitä, että vaikka Bonhamsin verkkosivuilla luvataan mahdollisuus One:1:n ennakko-ostoon jo ennen huutokauppaa, ei Bonhams ole suostunut myymään autoa takaisin valmistajalle.

Riidan kohteena oleva auto on todellinen harvinaisuus eli One:1-malli, jota Koenigsegg valmisti muutama vuosi sitten vain kuusi kappaletta. Hyperauton mallinimi viittaa teho/paino-suhteeseen, joka tässä tapauksessa on 1:1. Auton paino ja hevosvoimien määrä on sama: 1360.

Bonhamsin sivulla Koenigsegg One:1:n myyntihinnaksi arvioidaan 1,6–2,1 miljoonaa euroa. Valmistajan mukaan autosta maksettiin alunperin paljon enemmän, ja sittemmin sen arvo on vain noussut.

Keräilyautojen hintaa nostaa poikkeuksetta myös mielenkiintoinen tarina. Tähän yksilöön liittyy sellainenkin: Bonhamsille huutokauppaan päätyneen yksilön alkuperäinen omistaja oli Päiväntasaajan Guinean varapresidentti Teodoro Nguema Obiang Mangue, jonka omaisuutta Sveitsin valtio takavarikoi laajan omaisuusrikostutkinnan päätteeksi.

Köyhän keskiafrikkalaisen valtion varapresidentin Geneven-asunnon autotallista löytyi vaatimattomasti 11 superautoa.