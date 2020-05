Pärinälle loppu – Saksan parlamentti hautoo moottoripyörille tiukkoja melurajoituksia

Saksan parlamentti pyrkii käsittelemään vielä toukokuun aikana moottoripyörien ja muiden 2-pyöräisten uudet melusäädökset.

Parlamentti äänestää muun muassa ehdotuksesta, jonka mukaan uutena myytävien moottoripyörien pitäisi melumittauksissa alittaa 80 desibelin raja.

Poliisille vaaditaan oikeus asettaa melurajoitukset rikkova 2-pyöräinen ajokieltoon välittömästi. Rikkomuksista kirjoitettaisiin aina sakot.

Melurajoitusten valvontaan halutaan akustisia kameroita, joilla voidaan helposti mitata äänen voimakkuus ja paikantaa äänen lähde.

Yksi uusista 2-pyöräisten kulkuneuvojen melurajoituksista koskisi asuinalueita ja olisi voimassa ainoastaan sunnuntaisin sekä pyhäpäivinä. Tämän rajoitteen täsmällisestä sanamuodosta käydään tiettävästi yhä keskustelua, sillä asiantuntijoiden mukaan se on epämääräinen ja jopa kohtuuton. Puolueista Saksan vihreät on ehdottanut asuinalueille tiettyinä ajankohtina ajo-oikeutta vain sähkömoottoripyörille.

Saksa on autoteollisuutensa ohella merkittävä moottoripyörien valmistajamaa, joten läpihuutona ei rajoituksia viedä eteenpäin. "Pärinälle loppu" -teemaisia mielenosoituksia on kuitenkin järjestetty rajoitusten puolesta, ja julkinen keskustelu aiheesta on keväällä ollut kiivasta.

Suomessa poliisi valvoo moottoripyörien melua lähinnä tienvarsitarkastuksilla. Liian äänekkäältä kuulostava ajoneuvo voidaan määrätä valvontakatsastukseen. Katsastuksessa hyväksyttävät lukemat vaihtelevat ajoneuvojen tyypin ja iän mukaan, mutta suurin hyväksyttävä melutaso on 106 desibeliä. Mittaus tehdään puolen metrin etäisyydellä pakoputken päästä ja puolella huipputehon kierrosluvusta.

Suomen tieliikennelain 86. pykälässä sanotaan ympäripyöreästi, että "moottorikäyttöistä ajoneuvoa on käsiteltävä siten, ettei sen moottorista ja muista laitteista aiheudu kohtuutonta melua".