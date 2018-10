Paloauton koeajo sen todisti – jokaisessa meissä taitaa majailla ripaus palomiestä

Joskus alkaa isoakin miestä lapsettaa. Kuten nyt, kun Scanian koeajokiertueella oli mahdollisuus koeajaa paloauto. Auton perustana on uudistunut Scania P370, jossa on kuudelle henkilölle tarkoitettu miehistöohjaamo.

Autossa kulkevat työkalut niin kissan pelastamiseksi puusta kuin ihmisen pelastamiseksi kolariautosta. Myös monet muut tehtävät onnistuvat.

Ja koska kyse on paloautosta, tarvitaan mukaan 2 900 litran vesisäiliö ja vinssi keulaan. Työkalut tämä auto saa kyytiinsä sitten, kun se aikanaan päätyy lopulliselle asiakkaalleen.

Ensimmäiset ”palokärryt” olivat rattaiden päälle asennettuja vesipumppuja, joita vedettiin mies- ja hevosvoimin. Nyt on meno toista: koeajoauton 13-litraisessa moottorissa on tehoa 370 hevosvoimaa ja vääntöä 1 900 newtonmetriä. Vaihteistona on automaatti.

Koeajoauto on takavetoinen. Myös neliveto on mallistossa saatavilla.

Kuljettajan paikalla on mukava istua, mutta apukuljettaja ja takapenkkiläiset joutuvat tyytymään ymmärrettävistä syistä toisenlaiseen penkkimalliin. Penkillä on nimittäin kyettävä istumaan täydessä palomiehen varustuksessa mukaan lukien happipullo. Penkit ovat myös helpot puhdistaa, sillä palo- ja pelastustoimen tehtävissä ne vääjäämättä likaantuvat.

Auton takapenkillä istuttaessa kieltämättä tuntuu, ettei pehmusteita ole ikinä keksittykään. Toisaalta, kaikki on tehty kestämään kovaa käyttöä ja työtä. Sunnuntaiajeluun ovat toiset kulkuvälineet.

Jos tällä Scanian ohjaamomallilla ostaa auton toiseen käyttötarkoitukseen, penkit ovat tietenkin vaihdettavissa mukavampiin. Tämmöinen käyttötarkoitus on esimerkiksi armeijan kuljettajakoulutus, jossa moni on tutustunut samaan ohjaamomalliin erilaisilla varusteilla.

Paloauton ajamisen synnyttämää tunnelmaa on vähän vaikea kuvailla. Autoa ajaessani huomaan ymmärtäväni kaikkia lapsia, jotka sanovat haluavansa isona palomiehiksi. Hienointa on, kun syrjäisellä kuvauspaikalla on hetkeksi tilaisuus käynnistää auton hälytysvalot ja -äänet.

Auton sinisiä hälytysvaloja ja sireeniä ohjataan kosketusnäytöltä. Lisäksi sitä varten löytyy kaukosäädin, mikäli niitä on tarve säätää muualta kun kuljettajan paikalta. Auton varusteasennukset on tehnyt Säynätsalossa toimiva Saurus, jolla on vankka kokemus paloautojen varustelusta.

Kun lopuksi peruutan paloautoa parkkiruutuun, olo on erilainen kuin minkään muun koeajon jälkeen. Tämä koukuttaa. Kuinkahan vaikeaa sinne Pelastusopistoon olisi päästä opiskelemaan?