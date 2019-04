Parjattu Fiat yllättää – 500X kirmaa kuin hyvin levännyt labradorinnoutaja

Usein kuulee sanottavan, että jotakin lyödään kuin vierasta sikaa. Kumpuaapa tuo kummallinen sanonta mistä tahansa, Fiatin voi sanoa viime vuosina olleen automaailman läimitty porsas. Fiatia on mätkitty ihan joka suunnasta – joskus aiheesta, usein aiheetta.

Kun katumaasturi Fiat 500X viitisen vuotta sitten tuli markkinoille Euroopassa, retromuotoiltu uutuus aiheutti yllättävän paljon ahdistusta esimerkiksi eurooppalaisissa autotoimittajissa. Auton muun muassa sanottiin olevan pelkkä lihotettu Fiat 500 -malli, mikä sopii tämän jutun vieras sika -teemaan, mutta on muuten kovin kaukaa haettu vertaus.

Fiat 500X:llä kun on teknisesti vähintään yhtä paljon yhtäläisyyksiä serkkumallinsa Jeep Renegaden kuin perus-500:n kanssa.

Fiat 500X tulee nyt päivitettynä. Valmistaja on joutunut kasvojenkohotukseen pakon sanelemana ja kahdesta syystä. Nykyisille automalleille viisi vuotta alkaa olla maksimi-ikä ilman kunnon uudistusta, koska vinhan tuotekehityksen vuoksi autot alkavat näyttää vanhahtavilta. Isompi syy päivitykseen on se, että Fiat on päätynyt ruoskituksi myös kolaritesteissä: italialaisesta huolettomuudesta juontuva, kevyt turvavarustelu on tuonut merkille jopa nollan EuroNCAP-tähden häpeän.

Uudistunut Fiat 500X on ladattu niin runsaalla turvavarustelulla, että se menee turvatähtikartaston toiseen päähän. Fiat on lähtenyt päättäväisesti kilpeään kiillottamaan.

Tosin osa turvallisuudesta on ostettava lisävarusteina, kuten koeajoauton törmäysvaroitusjärjestelmä.

Koeajoauton 1,0-litrainen ja 3-sylinterinen bensiiniturbo on pehmeän miellyttävä voimanlähde. Se kirittää vain 4,25-metristä pikkuautoa pirteästi. Hevosvoimia on 120, ja vääntöä mukavat 230 newtonmetriä. Ripeässä kiihdytyksessä auton 6-vaihteista manuaalivaihteistoa joutuu käyttämään todella tiuhaan, mutta sehän vain tuo ajamisen makua.

Kaasupolkimen halu totella on pienehkön mietiskelyn takana, mutta muutoin auto liikkuu innokkaasti kuin päivän laiskottelun jälkeen irti päästetty labradorinnoutaja.

Mittojensa ja pienen kääntösäteen ansiosta 500X on kätevä kaupunkiauto.

Fiat 500X:n ostaminen on tehty helpoksi. 1-litraisen lisäksi tarjolla on Suomessa vain 1,3-litrainen (150 hv) bensiiniturbo, jonka pariksi saa automaattivaihteiston.

Kaikki maahantuotavat 500X:t ovat City Cross -versioita. Pelkistettyä Urban-varusteltua autoa ei ainakaan vielä tuoda Suomeen.

Kuljettajan pukille ensimmäistä kertaa istahtavalle Fiat 500X on myönteinen kokemus. Värikäs kojelauta, uudelleen ajateltu ohjauspyörä ja perusmittareiden väliin lisätty 3,5-tuumainen näyttö ovat mainioita ratkaisuja.

Monipuoliset säädöt takaavat hyvän ajoasennon löytymisen helposti. Kuljettaja istuu korkealla, joten näkyvyyden eteen pitäisi olla hyvä. Paksut A-pilarit kuitenkin tunkevat näkökenttään ja vaativat jonkin verran totuttelua.

Pienen auton takapenkille on yritetty tuoda jalkatilaa melko pystyillä istuimilla – siinä on osittain onnistuttu. Pään- ja hartiatilaa takana riittää.

Tavaratila on 350-litrainen, millä ei hätyytellä tämän autoluokan kärkeä.

Erilaisia pullo- ja mukitelineitä on paljon. Näin Fiat yrittää miellyttää etenkin nuorempaa ostajakuntaa.

500X on uudistuessaan mennyt selvästi parempaan suuntaan. Massasta erottuva ulkonäkö, pirteät sisäratkaisut ja innokkaat bensiinimoottorit ovat suurimmat plussat.

Koeajoauton hinta 23 890 euroa on kilpailukykyinen.

Jyväskylässä Fiat myy Jyväs-Caravan Oy.